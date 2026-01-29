Местным чиновникам вручено подозрение — в КГГА разоблачили миллионную схему на ремонте дороги

Ремонтные работы на улице Кирилловской в Киеве. Фото: Прокуратура Киева

Чиновников столичной мэрии и руководителей коммунальных служб подозревают в хищении 4,5 миллиона гривен. Эти средства город выделил на реконструкцию улицы Кирилловской в Подольском районе. Следователи обнаружили организованную группу, которая годами наживалась на дорожных работах.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Следственные действия по делу хищения средств. Фото: Прокуратура Киева

Схема, по данным следствия, была простой: на объекте работали дорожники из других районов столицы и им платили дважды. Люди получали полную зарплату по основному месту работы, где фактически отсутствовали. Одновременно им начисляли деньги за ремонт на Подоле.

Такой "двойной" бюджет стоил общине более 3,1 миллиона гривен. Руководители предприятий подписывали поддельные табели.

Воровали не только на бумаге. Асфальт также стал источником прибыли. Прокуроры обнаружили недостачу 276 тонн материала. Кроме того, качество дорожного покрытия оказалось значительно ниже нормативов. Дорога стала более тонкой. На махинациях с сырьем злоумышленники положили в карманы еще 1,4 миллиона гривен.

Правоохранители уже вручили официальные подозрения четырем фигурантам. Преступление расследуется по статье о растрате имущества организованной группой. Дело находится под контролем Подольской окружной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Киеве разоблачили должностных лиц Киевзеленстроя, которые растратили бюджетные средства во время реконструкции парка "Наталка" на Оболони. Речь идет о более чем одном миллионе гривен.

Недавно мы информировали, что чиновников Львова подозревают в злоупотреблениях на ремонте детского лагеря "Старт" в Карпатах.