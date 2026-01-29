Відео
Головна Київ Розкрадання на Кирилівській — у КМДА викрили мільйонну схему

Розкрадання на Кирилівській — у КМДА викрили мільйонну схему

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 00:10
Місцевим чиновникам вручено підозру — у КМДА викрили мільйонну схему на ремонті дороги
Ремонтні роботи на вулиці Кирилівській у Києві. Фото: Прокуратура Києва

Посадовців столичної мерії та керівників комунальних служб підозрюють у розкраданні 4,5 мільйона гривень. Ці кошти місто виділило на реконструкцію вулиці Кирилівської у Подільському районі. Слідчі виявили організовану групу, яка роками наживалася на дорожніх роботах.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Читайте також:

Як чиновники заробляли на асфальті та "мертвих душах"

Розкрадання на Кирилівській — у КМДА викрили мільйонну схему - фото 1
Слідчі дії у справі розкрадання коштів. Фото: Прокуратура Києва

Схема, за даними слідства, була простою: на об'єкті працювали дорожники з інших районів столиці і їм платили двічі. Люди отримували повну зарплату за основним місцем роботи, де фактично були відсутні. Одночасно їм нараховували гроші за ремонт на Подолі.

Такий "подвійний" бюджет коштував громаді понад 3,1 мільйона гривень. Керівники підприємств підписували підроблені табелі. 

Крали не лише на папері. Асфальт також став джерелом прибутку. Прокурори виявили нестачу 276 тон матеріалу. Крім того, якість дорожнього покриття виявилася значно нижчою за нормативи. Шлях став тоншим. На махінаціях із сировиною зловмисники поклали до кишень ще 1,4 мільйона гривень.

Правоохоронці вже вручили офіційні підозри чотирьом фігурантам. Злочин розслідують за статтею про розтрату майна організованою групою. Справа перебуває під контролем Подільської окружної прокуратури. 

Раніше повідомлялось, що у Києві викрили посадовців Київзеленбуду, які розтратили бюджетні кошти під час реконструкції парку "Наталка" на Оболоні. Мовиться про більш ніж один мільйон гривень.

Нещодавно ми інформували, що посадовців Львова підозрюють у зловживаннях на ремонті дитячого табору "Старт" у Карпатах.

ремонт корупція дороги КМДА комунальні служби
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
