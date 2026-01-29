Киевляне спасаются бутылками с кипятком и жалуются на КГГА — как горожане греются в холод

Молодые люди греются возле батареи. Иллюстративное фото: pexels.com

Температура в домах киевлян упала до критических +8...+12 градусов. Жители столицы вынуждены спать в верхней одежде и греться бутылками с кипятком.

Об этом сообщили журналисты Новини.LIVE в своем репортаже, опросив жителей замерзших многоэтажек.

Опрошенные киевляне отмечают, что в их домах царит мороз. Люди фиксируют лишь +10 градусов. Электрообогреватели помогают только тогда, когда есть свет. Во время отключений дома мгновенно остывают, поэтому горожане придумывают экстремальные способы обогрева.

"Одеваешься тепло и спишь под двумя одеялами", — рассказывает один из киевлян.

В ход идут старые методы. Жители нагревают на плитах кирпичи. Кладут его возле кровати. Пластиковые бутылки с горячей водой заменяют центральное отопление.

Люди возмущены и обвиняют местные власти в отсутствии подготовки к морозам.

"Что, нельзя было приготовиться?" — спрашивают жители столицы.

Ранее сообщалось, что сейчас в Киеве аварийные бригады работают по 14 часов, чтобы вернуть тепло в дома. Тем временем волонтеры World Central Kitchen раздали уже 20 тысяч порций горячей пищи.

Также мы информировали, что в столице без отопления осталось более 1600 домов.