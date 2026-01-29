Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Холод в Киеве — горожане спасаются грелками и кирпичами

Холод в Киеве — горожане спасаются грелками и кирпичами

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 02:48
Киевляне спасаются бутылками с кипятком и жалуются на КГГА — как горожане греются в холод
Молодые люди греются возле батареи. Иллюстративное фото: pexels.com

Температура в домах киевлян упала до критических +8...+12 градусов. Жители столицы вынуждены спать в верхней одежде и греться бутылками с кипятком.

Об этом сообщили журналисты Новини.LIVE в своем репортаже, опросив жителей замерзших многоэтажек.

Реклама
Читайте также:

Бутылки с водой и нагретый кирпич — что спасает во время энергокризиса

Опрошенные киевляне отмечают, что в их домах царит мороз. Люди фиксируют лишь +10 градусов. Электрообогреватели помогают только тогда, когда есть свет. Во время отключений дома мгновенно остывают, поэтому горожане придумывают экстремальные способы обогрева.

"Одеваешься тепло и спишь под двумя одеялами", — рассказывает один из киевлян.

В ход идут старые методы. Жители нагревают на плитах кирпичи. Кладут его возле кровати. Пластиковые бутылки с горячей водой заменяют центральное отопление.

Люди возмущены и обвиняют местные власти в отсутствии подготовки к морозам.

"Что, нельзя было приготовиться?" — спрашивают жители столицы.

Ранее сообщалось, что сейчас в Киеве аварийные бригады работают по 14 часов, чтобы вернуть тепло в дома. Тем временем волонтеры World Central Kitchen раздали уже 20 тысяч порций горячей пищи.

Также мы информировали, что в столице без отопления осталось более 1600 домов.

Киев теплосеть КГГА теплоснабжение отопление
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации