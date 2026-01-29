Кияни рятуються пляшками з окропом та бідкаються на КМДА — як містяни гріються у холод

Холод у Києві — містяни рятуються грілками та цеглою
Температура в оселях киян впала до критичних +8...+12 градусів. Жителі столиці змушені спати у верхньому одязі та грітися пляшками з окропом.
Про це повідомили журналісти Новини.LIVE у своєму репортажі, опитавши мешканців замерзлих багатоповерхівок.
Пляшки з водою та нагріта цегла — що рятує під час енергокризи
Опитані кияни зазначають, що у їхніх домівках панує мороз. Люди фіксують лише +10 градусів. Електрообігрівачі допомагають лише тоді, коли є світло. Під час відключень оселі миттєво вистигають, тому містяни вигадують екстремальні способи обігріву.
"Одягаєшся тепло і спиш під двома ковдрами", — розповідає один із киян.
У хід ідуть старі методи. Жителі нагрівають на плитах цеглу. Кладуть її біля ліжка. Пластикові пляшки з гарячою водою замінюють центральне опалення.
Люди обурені й звинувачують місцеву владу у відсутності підготовки до морозів.
"Що, не можна було приготуватися?" — запитують жителі столиці.
Раніше повідомлялось, що зараз у Києві аварійні бригади працюють по 14 годин, щоб повернути тепло в оселі. Тим часом волонтери World Central Kitchen роздали вже 20 тисяч порцій гарячої їжі.
Також ми інформували, що у столиці без опалення залишилось більше ніж 1600 будинків.
