Киев подготовил запасы продуктов и воды к зиме 2026–2027 годов

Продукты. Фото из архива: УНИАН

В Киеве формируют стратегический запас продуктов питания и воды для преодоления последствий возможных чрезвычайных ситуаций. В таких случаях продовольствие будет передаваться в пункты устойчивости, аварийным службам, пострадавшим и малообеспеченным гражданам.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Олег Куявский, передает Новини.LIVE.

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Киев готовит запасы продуктов и воды на зиму

На случай чрезвычайных ситуаций и длительных отключений света в осенне-зимний период 2026–2027 годов в Киеве создали резерв питьевой воды и основных продуктов. Заместитель председателя КГГА Олег Куявский пояснил, что город постоянно поддерживает эти запасы. В первую очередь продукты предназначены для поддержки людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, и малообеспеченных горожан в случае проблем с энергосистемой.

Собранные ресурсы также будут направляться в пункты устойчивости во время отключений электроэнергии. Кроме того, эти запасы предусмотрены для сотрудников аварийно-спасательных служб и пострадавших в результате возможных кризисных событий. Благодаря сотрудничеству с общественным сектором и благотворителями Киев уже имеет возможность обеспечить горячими обедами 25 тысяч человек. В то же время городской Департамент промышленности и развития предпринимательства готовится закупить еще 20 тысяч продовольственных наборов для неотложных нужд.

Также в КГГА подчеркнули, что горожане могут покупать продукты на столичных сельскохозяйственных ярмарках, которые постоянно проходят в разных районах. Это расширяет возможности жителей приобретать продукты первой необходимости. Точные адреса и даты проведения ярмарок еженедельно обновляются на официальном портале Киева.

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Новини.LIVE сообщали, что столичные власти также обустраивают места для временной эвакуации более 200 тысяч жителей, если зимние отключения света и тепла затянутся на критический срок. Программа в первую очередь рассчитана на наиболее уязвимые категории населения. Готовность к переезду подтвердили лишь около 2000 горожан.

Украина располагает сформированными стратегическими запасами продовольствия на случай любых кризисных сценариев. Чиновники уверяют, что планы действий на случай энергетического коллапса постоянно пересматриваются.

Последствия таких прицельных атак киевляне уже ощутили в начале августа, когда массированный удар по Киевской области повредил сразу четыре склада ритейлера Fozzy Group, приведя к трагической гибели персонала и спровоцировав внезапную нехватку отдельных товарных позиций в супермаркетах города.