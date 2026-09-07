Київ підготував запаси їжі та води до зими 2026-2027

Продукти. Фото архівне: УНІАН

У Києві накопичують стратегічний запас їжі та води для подолання наслідків можливих надзвичайних ситуацій. У таких випадках провізію передаватимуть до пунктів незламності, аварійним службам, постраждалим та малозабезпеченим громадянам.

Про це заявив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олег Куявський, передає Новини.LIVE.

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Київ готує запаси їжі та води на зиму

На випадок надзвичайних ситуацій та тривалих відключень світла в осінньо-зимовий період 2026–2027 років у Києві створили резерв питної води й основних продуктів. Заступник голови КМДА Олег Куявський пояснив, що місто постійно підтримує ці запаси. Насамперед харчі призначені для підтримки людей у складних життєвих обставинах та малозабезпечених містян у разі проблем з енергосистемою.

Зібрані ресурси також направлятимуть до пунктів незламності під час блекаутів. Крім того, ці запаси передбачені для працівників аварійно-рятувальних служб і постраждалих внаслідок можливих кризових подій. Завдяки співпраці з громадським сектором та благодійниками Київ уже має змогу забезпечити гарячими обідами 25 тисяч осіб. Водночас міський Департамент промисловості та розвитку підприємництва готується закупити ще 20 тисяч продовольчих наборів для термінових потреб.

Також в КМДА наголосили, що містяни можуть купувати продукти на столичних сільськогосподарських ярмарках, які постійно проходять у різних районах. Це розширює можливості мешканців купувати базові продукти. Точні адреси та дати торгівлі щотижня оновлюються на Офіційному порталі Києва.

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Новини.LIVE інформували, що столична влада також облаштовує локації для тимчасової евакуації понад 200 тисяч мешканців, якщо зимові відключення світла та тепла затягнуться на критичний термін. Програма насамперед розрахована на найбільш уразливі категорії. Готовність до переїзду підтвердили лише близько 2000 містян.

Україна тримає сформовані стратегічні запаси продовольства для будь-яких кризових сценаріїв. Урядовці запевняють, що плани дій на випадок енергетичного колапсу постійно переглядаються.

Наслідки таких прицільних атак кияни вже відчули на початку серпня, коли масований удар по Київському регіону пошкодив одразу чотири склади ритейлера Fozzy Group, призвівши до трагічної загибелі персоналу та спровокувавши раптову нестачу окремих товарних позицій у супермаркетах міста.