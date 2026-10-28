Погода в Киеве и Киевской области 29 октября: дожди и до +12 °C

Общественный транспорт в дождливом Киеве. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

В четверг, 29 октября, в Киеве и Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями, а в течение суток синоптики прогнозируют дождь. Температура воздуха в регионе ночью снизится до +2…+7 °C, тогда как днем столбики термометров будут показывать до +12 °C, а непосредственно в столице будет около +10 °C.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области 29 октября

По прогнозу синоптиков, в четверг на территории Киевской области ожидается облачность с прояснениями. В течение суток прогнозируют дождливую погоду.

Ветер будет северо-восточного направления со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью составит +2…+7 °C, а днем повысится до +7…+12 °C.

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В Киеве ночная температура будет колебаться в пределах +5…+7 °C. Днем воздух прогреется примерно до +10 °C.

Синоптики прогнозируют, что последние дни октября в столице и области будут сопровождаться прохладной осенней погодой с осадками.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что после российского удара по Южному мосту Киев столкнулся с масштабными пробками. Из-за ограничения движения основная нагрузка пришлась на другие переправы через Днепр, где образовались длинные очереди автомобилей.

Также Новини.LIVE писал, что в столице будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии. Ограничения будут применять для разных очередей потребителей в определенные энергетиками часы.