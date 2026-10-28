Погода в Киеве и Киевской области 29 октября: дожди и до +12 °C

Киев и область накроют дожди: прогноз на завтра
В четверг, 29 октября, в Киеве и Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями, а в течение суток синоптики прогнозируют дождь. Температура воздуха в регионе ночью снизится до +2…+7 °C, тогда как днем столбики термометров будут показывать до +12 °C, а непосредственно в столице будет около +10 °C.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Погода в Киеве и области 29 октября
По прогнозу синоптиков, в четверг на территории Киевской области ожидается облачность с прояснениями. В течение суток прогнозируют дождливую погоду.
Ветер будет северо-восточного направления со скоростью 7–12 м/с.
Температура воздуха в Киевской области ночью составит +2…+7 °C, а днем повысится до +7…+12 °C.
В Киеве ночная температура будет колебаться в пределах +5…+7 °C. Днем воздух прогреется примерно до +10 °C.
Синоптики прогнозируют, что последние дни октября в столице и области будут сопровождаться прохладной осенней погодой с осадками.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что после российского удара по Южному мосту Киев столкнулся с масштабными пробками. Из-за ограничения движения основная нагрузка пришлась на другие переправы через Днепр, где образовались длинные очереди автомобилей.
Также Новини.LIVE писал, что в столице будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии. Ограничения будут применять для разных очередей потребителей в определенные энергетиками часы.