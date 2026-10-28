Погода в Києві та Київській області 29 жовтня: дощі та до +12 °C

Громадський транспорт у дощовому Києві. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У четвер, 29 жовтня, у Києві та Київській області очікується хмарна погода з проясненнями, а протягом доби синоптики прогнозують дощ. Температура повітря в регіоні вночі знизиться до +2…+7 °C, тоді як удень стовпчики термометрів показуватимуть до +12 °C, а безпосередньо у столиці буде близько +10 °C.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області 29 жовтня

За прогнозом синоптиків, у четвер на території Київщини очікується хмарність із проясненнями. Протягом доби прогнозують дощову погоду.

Вітер буде північно-східного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря в Київській області вночі становитиме +2…+7 °C, а вдень підвищиться до +7…+12 °C.

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У Києві нічна температура коливатиметься в межах +5…+7 °C. Удень повітря прогріється приблизно до +10 °C.

Синоптики прогнозують, що останні дні жовтня в столиці та області супроводжуватимуться прохолодною осінньою погодою з опадами.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що після російського удару по Південному мосту Київ зіткнувся з масштабними заторами. Через обмеження руху основне навантаження припало на інші переправи через Дніпро, де утворилися довгі черги автомобілів.

Також Новини.LIVE писав, що в столиці діятимуть погодинні графіки відключення електроенергії. Обмеження застосовуватимуть для різних черг споживачів у визначені енергетиками години.