Киев критикуют за медленный ремонт теплосетей: Кличко дали дедлайн

Дата публикации 6 мая 2026 13:31
Виталий Кличко. Фото: Киевская городская администрация

Правительство требует от киевской власти срочно ускорить подготовку к зиме, на которую осталось всего семь месяцев, иначе после 10 мая состоятельность руководства столицы будут оценивать отдельно. Государство направляет почти 4 миллиарда гривен на энергетическую устойчивость Киева.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы.

Кличко предупредили о персональной ответственности за подготовку Киева к зиме

По словам чиновника, несмотря на военное положение и сложную ситуацию в энергетике, город до сих пор не перешел к активной фазе реализации Плана устойчивости.

"Темпы Киева в подготовке к отопительному сезону не соответствуют ни уровню угроз, ни объему государственного финансирования. Следующая зима — не "когда-то потом". До нее осталось семь месяцев", — подчеркнул Кулеба.

Он подчеркнул, что Киев обладает самым большим бюджетом среди всех городов, однако государство все равно направляет огромные ресурсы для защиты столичного теплоснабжения.

Финансовая поддержка Киева со стороны правительства в течение апреля и мая достигнет почти 4 миллиардов гривен. В частности, 987 миллионов уже направлено на неотложные меры защиты инфраструктуры. Еще 967 миллионов гривен готовят как авансовые платежи за оборудование для распределенной тепловой генерации, а отдельным траншем в 2 миллиарда гривен профинансируют защиту критических элементов сети и запуск дополнительных мощностей.

Поэтому от городских властей требуют немедленно начать подготовку площадок, определить подрядчиков, подписать контракты и обеспечить подключение резервной генерации к сетям.

Правительство и город уже согласовали технические параметры систем, которые позволят поддерживать тепло в домах даже при условии атак на ТЭЦ или экстремальных морозов. План предусматривает работу инфраструктуры в кризисных сценариях из-за быстрого подключения к водопроводным, электрическим и газовым сетям. Отдельным критическим вопросом остается оформление земельных участков и получение технических условий, без которых монтаж оборудования будет заблокирован.

От Кличко требуют предоставить четкие графики работ с назначением персонально ответственных лиц за каждый этап подготовки. Контроль за процессом контрактирования продлится до 10 мая. Алексей Кулеба предупредил, что игнорирование поставленных сроков приведет к жестким управленческим выводам.

"После 10 мая — в случае невыполнения поставленных задач - необходимо оценить управленческие возможности руководства столицы готовиться к вызовам, имея все ресурсы для этого", — предупредил Алексей Кулеба.

Новини.LIVE сообщали, что депутат Киевсовета от "Голоса" и заместитель председателя бюджетной комиссии Тарас Козак в эфире "Киевского времени" раскритиковал действия власти и темпы подготовки Киева к зимнему сезону. Он заявил, что уложиться в дедлайны невозможно из-за нехватки финансирования и времени.

Россия нанесла серии сокрушительных ударов по энергетике Киева в течение осенне-зимнего периода 2025 и 2026 года. В частности, полностью разрушена Дарницкая ТЭЦ. Ее будет ремонтировать государство, но существуют проблемы с поставками необходимого оборудования, которое будут искать в Европе в странах, работающих по схожей технологии.

Кроме того, из-за системного игнорирования киевских чиновников, в Киеве разрушается сеть теплоснабжения. На улицах регулярно происходят прорывы из-за чего кипяток буквально течет по улицам или прямо в землю. Соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук оценил, что для проведения всех ремонтных работ понадобится минимум 20 лет.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
