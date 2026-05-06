Київ критикують за повільний ремонт тепломереж: Кличку дали дедлайн

Віталій Кличко. Фото: Київська міська адміністрація

Уряд вимагає від київської влади терміново прискорити підготовку до зими, на яку залишилося лише сім місяців, інакше після 10 травня спроможність керівництва столиці оцінюватимуть окремо. Держава спрямовує майже 4 мільярди гривень на енергетичну стійкість Києва.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Віце-прем'єр-міністра з відновлення України Олексія Кулеби.

Кличка попередили про персональну відповідальність за підготовку Києва до Зими

За словами урядовця, попри воєнний стан і складну ситуацію в енергетиці, місто досі не перейшло до активної фази реалізації Плану стійкості.

"Темпи Києва у підготовці до опалювального сезону не відповідають ані рівню загроз, ані обсягу державного фінансування. Наступна зима — не "колись потім". До неї залишилося сім місяців", — наголосив Кулеба.

Він підкреслив, що Київ володіє найбільшим бюджетом серед усіх міст, проте держава все одно спрямовує величезні ресурси для захисту столичного теплопостачання.

Фінансова підтримка Києва з боку уряду протягом квітня та травня сягне майже 4 мільярдів гривень. Зокрема, 987 мільйонів уже спрямовано на невідкладні заходи захисту інфраструктури. Ще 967 мільйонів гривень готують як авансові платежі за обладнання для розподіленої теплової генерації, а окремим траншем у 2 мільярди гривень профінансують захист критичних елементів мережі та запуск додаткових потужностей.

Відтак від міської влади вимагають негайно розпочати підготовку майданчиків, визначити підрядників, підписати контракти та забезпечити підключення резервної генерації до мереж.

Уряд і місто вже узгодили технічні параметри систем, які дозволять підтримувати тепло в оселях навіть за умови атак на ТЕЦ або екстремальних морозів. План передбачає роботу інфраструктури у кризових сценаріях через швидке підключення до водопровідних, електричних та газових мереж. Окремим критичним питанням залишається оформлення земельних ділянок і отримання технічних умов, без яких монтаж обладнання буде заблоковано.

Від Кличка вимагають надати чіткі графіки робіт із призначенням персонально відповідальних осіб за кожен етап підготовки. Контроль за процесом контрактування триватиме до 10 травня. Олексій Кулеба попередив, що ігнорування поставлених термінів призведе до жорстких управлінських висновків.

"Після 10 травня — у разі невиконання поставлених задач - необхідно оцінити управлінські можливості керівництва столиці готуватись до викликів, маючи всі ресурси для цього", — попередив Олексій Кулеба.

Новини.LIVE повідомляли, що депутат Київради від "Голосу" та заступник голови бюджетної комісії Тарас Козак в ефірі "Київського часу" розкритикував дії влади та темпи підготовки Києва до зимового сезону. Він заявив, що вкластися у дедлайни неможливо через брак фінансування та часу.

Росія завдала серії нищівних ударів по енергетиці Києва впродовж осінньо-зимового періоду 2025 та 2026 року. Зокрема, повністю зруйнована Дарницька ТЕЦ. Її ремонтуватиме держава, але існують проблеми з постачанням необхідного обладнання, яке шукатимуть у Європі в країнах, які працюють за схожою технологією.

Окрім того, через системне ігнорування київських чиновників, в Києві руйнується мережа теплопостачання. На вулицях регулярно стаються прориви через що окріп буквально тече вулицями або прямо в землю. Співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук оцінив, що для проведення усіх ремонтних робіт знадобиться мінімум 20 років.