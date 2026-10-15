Погода в Киеве на 16 октября: прогноз дождей и температуры воздуха

Общественный транспорт в Киеве. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В пятницу, 16 октября, в Киеве и Киевской области ожидается облачная погода с дождями, которые будут идти в течение суток. В столице ночью прогнозируют небольшие осадки, днем дождь усилится до умеренного, а температура воздуха составит от +6 °C в ночные часы до +13 °C днем.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на 16 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области 16 октября

По прогнозу синоптиков, в пятницу на территории Киевской области будет преобладать облачная погода. В течение суток ожидаются дожди, причем в столице ночью они будут небольшими, а днем — умеренными.

Ветер будет северным со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью составит +3...+8 °C, а днем повысится до +8...+13 °C.

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В Киеве ночная температура будет колебаться в пределах +6...+8 °C. В дневные часы столбики термометров покажут +11...+13 °C.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в Киеве начали служебную проверку из-за конфликта между полицейским и велосипедистом. На опубликованном видео правоохранитель толкнул мужчину, после чего тот оказался на проезжей части перед автомобилем. В столичной полиции заявили, что по результатам проверки действиям сотрудника дадут правовую оценку.

Также Новини.LIVE писал, что в Киеве начали устанавливать первое мобильное укрытие возле остановки общественного транспорта.