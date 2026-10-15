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Головна Київ Київ накриють дощі: прогноз синоптиків на завтра

Київ накриють дощі: прогноз синоптиків на завтра

Ua ru
15 жовтня 2026 19:15
Погода в Києві на 16 жовтня: прогноз дощів і температури повітря
Громадський транспорт у Києві. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 16 жовтня, у Києві та Київській області очікується хмарна погода з дощами, які триватимуть упродовж доби. У столиці вночі прогнозують невеликі опади, вдень дощ посилиться до помірного, а температура повітря становитиме від +6 °C у нічні години до +13 °C удень.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Украине
Погода в Україні на 16 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області 16 жовтня

За прогнозом синоптиків, у п'ятницю на території Київщини переважатиме хмарна погода. Упродовж доби очікуються дощі, причому в столиці вночі вони будуть невеликими, а вдень — помірними.

Вітер буде північним зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря в Київській області вночі становитиме +3...+8 °C, а вдень підвищиться до +8...+13 °C.

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У Києві нічна температура коливатиметься в межах +6...+8 °C. У денні години стовпчики термометрів показуватимуть +11...+13 °C.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що у Києві розпочали службову перевірку через конфлікт між поліцейським і велосипедистом. На оприлюдненому відео правоохоронець штовхнув чоловіка, після чого той опинився на проїжджій частині перед автомобілем. У столичній поліції заявили, що за результатами перевірки діям працівника дадуть правову оцінку.

Також Новини.LIVE писав, що у Києві почали встановлювати перше мобільне укриття біля зупинки громадського транспорту.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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