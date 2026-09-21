Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Киев накроют сильные дожди: синоптики объявили предупреждение

Киев накроют сильные дожди: синоптики объявили предупреждение

Ua ru
21 сентября 2026 14:26
Непогода охватит Киев и область: когда изменится погода
Люди на остановке общественного транспорта. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и Киевской области ожидается существенное ухудшение погоды из-за сильных дождей, а к столице уже приближается холодный атмосферный фронт. Из-за осадков синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях и возможном осложнении работы городских служб.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям и синоптика Наталью Диденко.

Реклама

Киев накроют сильные дожди

По информации ГСЧС, до конца суток 21 сентября, а также ночью и утром 22 сентября в Киеве и Киевской области прогнозируют сильные дожди. Из-за ухудшения погодных условий объявлен I уровень опасности — желтый.

В службе предупредили, что непогода может повлиять на работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий. Жителей столицы и области призвали быть внимательными и осторожными.

погода в Киеве
Погода в Киеве. Фото: Facebook/Наталка Диденко

К столице приближается холодный фронт

Синоптик Наталья Диденко также сообщила о приближении к Киеву выраженного холодного атмосферного фронта. Перед фронтом еще сохраняется теплая погода, однако за ним температура воздуха уже заметно снижается.

Читайте также:

"К Киеву — уже в пути такой выраженный холодный атмосферный фронт! Вот-вот хорошо польет, в тыловой части фронта уже значительно холоднее", — отметила Диденко.

Последние события Киева

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о возобновлении строительства теплотрассы на Теремках в Киеве. Новая сеть должна обеспечить резервным отоплением почти 200 домов Голосеевского района, однако работы предусматривают масштабную вырубку деревьев.

Также Новини.LIVE писал о подготовке левого берега Киева к новому отопительному сезону. Эксперт Андрей Закревский прогнозирует, что ситуация будет лучше, чем прошлой зимой, в частности благодаря запасам оборудования и финансированию.

погода непогода дождь прогноз погоды погода в Киеве
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации