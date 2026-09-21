Непогода охватит Киев и область: когда изменится погода

Люди на остановке общественного транспорта. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и Киевской области ожидается существенное ухудшение погоды из-за сильных дождей, а к столице уже приближается холодный атмосферный фронт. Из-за осадков синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях и возможном осложнении работы городских служб.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям и синоптика Наталью Диденко.

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Киев накроют сильные дожди

По информации ГСЧС, до конца суток 21 сентября, а также ночью и утром 22 сентября в Киеве и Киевской области прогнозируют сильные дожди. Из-за ухудшения погодных условий объявлен I уровень опасности — желтый.

В службе предупредили, что непогода может повлиять на работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий. Жителей столицы и области призвали быть внимательными и осторожными.

Погода в Киеве. Фото: Facebook/Наталка Диденко

К столице приближается холодный фронт

Синоптик Наталья Диденко также сообщила о приближении к Киеву выраженного холодного атмосферного фронта. Перед фронтом еще сохраняется теплая погода, однако за ним температура воздуха уже заметно снижается.

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"К Киеву — уже в пути такой выраженный холодный атмосферный фронт! Вот-вот хорошо польет, в тыловой части фронта уже значительно холоднее", — отметила Диденко.

Последние события Киева

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о возобновлении строительства теплотрассы на Теремках в Киеве. Новая сеть должна обеспечить резервным отоплением почти 200 домов Голосеевского района, однако работы предусматривают масштабную вырубку деревьев.

Также Новини.LIVE писал о подготовке левого берега Киева к новому отопительному сезону. Эксперт Андрей Закревский прогнозирует, что ситуация будет лучше, чем прошлой зимой, в частности благодаря запасам оборудования и финансированию.