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Головна Київ Київ накриють сильні дощі: синоптики оголосили попередження

Київ накриють сильні дощі: синоптики оголосили попередження

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21 вересня 2026 14:26
Негода охопить Київ та область: коли зміниться погода
Люди на зупинці громадського транспорту. Фото: Новини.LIVE

У Києві та Київській області очікується суттєве погіршення погоди через значні дощі, а до столиці вже наближається холодний атмосферний фронт. Через опади синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища та можливе ускладнення роботи міських служб.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій та синоптикиню Наталку Діденко.

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Київ накриють значні дощі

За інформацією ДСНС, до кінця доби 21 вересня, а також уночі та вранці 22 вересня у Києві та Київській області прогнозують значні дощі. Через погіршення погодних умов оголошено І рівень небезпеки — жовтий.

У службі попередили, що негода може вплинути на роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств. Жителів столиці та області закликали бути уважними й обережними.

погода в Киеве
Погода у Києві. Фото: Facebook/Наталка Діденко

До столиці наближається холодний фронт

Синоптикиня Наталка Діденко також повідомила про наближення до Києва виразного холодного атмосферного фронту. Перед фронтом ще зберігається тепла погода, однак за ним температура повітря вже помітно знижується.

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"До Києва — вже в дорозі такий виразний холодний атмосферний фронт! Литиме ось-ось гарно, в тиловій частині фронту вже значно холодніше", — зазначила Діденко.

Останні події Києва

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про відновлення будівництва теплотраси на Теремках у Києві. Нова мережа має забезпечити резервним опаленням майже 200 будинків Голосіївського району, однак роботи передбачають масштабну вирубку дерев.

Також Новини.LIVE писав про підготовку лівого берега Києва до нового опалювального сезону. Експерт Андрій Закревський прогнозує, що ситуація буде кращою, ніж минулої зими, зокрема завдяки запасам обладнання та фінансуванню.

погода негода дощ прогноз погоди погода в Києві
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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