Киев накрыло градом и мокрым снегом в апреле: прогноз на сегодня

Мокрый снег в Киеве.

Утро среды, 8 апреля, принесло в Киев неожиданное возвращение зимней погоды — в столице пошел мокрый снег. Кое-где выпал обильный град, а непогода задержится в Киевской области как минимум до конца суток.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра, передает Новини.LIVE.

В Киеве выпал снег в апреле

На фоне переменной облачности и порывистого ветра температурные показатели в городе и области существенно снизились, местами даже были зафиксированы заморозки. Кроме того, в Киеве выпал мокрый снег и град.

В течение дня в столице и Киевской области будет преобладать прохладная погода с локальными дождями. Также будет порывистый западный ветер, скорость которого составит от 7 до 12 метров в секунду.

Максимальная температура, на которую могут рассчитывать киевляне днем, составит +6...+8 °C.

Температурная карта Киева 8 апреля.

По Киевской области общая температурная картина днем будет находиться в пределах +4...+9 °C. В то же время, несмотря на ночную температуру воздуха от +1 °C до +6 °C, на поверхности почвы местами образуются заморозки от 0 °C до -3 °C.

