Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Киев накрыло градом и мокрым снегом в апреле: прогноз на сегодня

Ua ru
Дата публикации 8 апреля 2026 13:06
Мокрый снег в Киеве. Фото: Новости.LIVE

Утро среды, 8 апреля, принесло в Киев неожиданное возвращение зимней погоды — в столице пошел мокрый снег. Кое-где выпал обильный град, а непогода задержится в Киевской области как минимум до конца суток.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра, передает Новини.LIVE.

В Киеве выпал снег в апреле

На фоне переменной облачности и порывистого ветра температурные показатели в городе и области существенно снизились, местами даже были зафиксированы заморозки. Кроме того, в Киеве выпал мокрый снег и град.

В течение дня в столице и Киевской области будет преобладать прохладная погода с локальными дождями. Также будет порывистый западный ветер, скорость которого составит от 7 до 12 метров в секунду.

Максимальная температура, на которую могут рассчитывать киевляне днем, составит +6...+8 °C.

Читайте также:
Температурная карта Киева 8 апреля. Фото: скриншот

По Киевской области общая температурная картина днем будет находиться в пределах +4...+9 °C. В то же время, несмотря на ночную температуру воздуха от +1 °C до +6 °C, на поверхности почвы местами образуются заморозки от 0 °C до -3 °C.

погода Киев снег град
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации