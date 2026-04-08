Головна Київ Київ накрило градом та мокрим снігом у квітні: прогноз на сьогодні

Київ накрило градом та мокрим снігом у квітні: прогноз на сьогодні

Дата публікації: 8 квітня 2026 13:06
Київ накрило градом та мокрим снігом у квітні: прогноз на сьогодні
Мокрий сніг в Києві. Фото: Новини.LIVE

Ранок середи, 8 квітня, приніс до Києва несподіване повернення зимової погоди — у столиці пішов мокрий сніг. Подекуди випав рясний град, а негода затримається в Київській області щонайменше до кінця доби.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру, передає Новини.LIVE.

У Києві випав сніг у квітні 

На тлі мінливої хмарності та поривчастого вітру температурні показники в місті та області суттєво знизилися, подекуди навіть було зафіксовано заморозки. Окрім того, в Києві випав мокрий сніг та град. 

Протягом дня у столиці та Київській області переважатиме прохолодна погода з локальними дощами. Також буде рвучкий західний вітер, швидкість якого становитиме від 7 до 12 метрів за секунду.

Максимальна температура, на яку можуть розраховувати кияни вдень, складе +6...+8 °C.

Температурна карта Києва 8 квітня. Фото: скриншот

По Київській області загальна температурна картина вдень перебуватиме в межах +4...+9 °C. Водночас попри нічну температуру повітря від +1 °C до +6 °C, на поверхні ґрунту подекуди утворяться заморозки від 0 °C до -3 °C.

Журналісти Новини.LIVE дослідили, як змінилися ціни на паливо в Києві на популярних АЗС. Вони назвали вид палива, який знову додав в ціні за добу.

А нещодавно у Київській області, в Чорнобильській зоні відчуження, помітили лелек. Цих птахів там не бувало понад 20 років. Дослідники пояснили, що це може означати.

погода Київ сніг град
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
