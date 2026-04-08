Київ накрило градом та мокрим снігом у квітні: прогноз на сьогодні

Мокрий сніг в Києві.

Ранок середи, 8 квітня, приніс до Києва несподіване повернення зимової погоди — у столиці пішов мокрий сніг. Подекуди випав рясний град, а негода затримається в Київській області щонайменше до кінця доби.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру, передає Новини.LIVE.

У Києві випав сніг у квітні

На тлі мінливої хмарності та поривчастого вітру температурні показники в місті та області суттєво знизилися, подекуди навіть було зафіксовано заморозки. Окрім того, в Києві випав мокрий сніг та град.

Протягом дня у столиці та Київській області переважатиме прохолодна погода з локальними дощами. Також буде рвучкий західний вітер, швидкість якого становитиме від 7 до 12 метрів за секунду.

Максимальна температура, на яку можуть розраховувати кияни вдень, складе +6...+8 °C.

Температурна карта Києва 8 квітня.

По Київській області загальна температурна картина вдень перебуватиме в межах +4...+9 °C. Водночас попри нічну температуру повітря від +1 °C до +6 °C, на поверхні ґрунту подекуди утворяться заморозки від 0 °C до -3 °C.

