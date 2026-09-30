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Главная Киев Киев окутал густой смог: в ГСЧС объяснили причину загрязнения

Киев окутал густой смог: в ГСЧС объяснили причину загрязнения

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30 сентября 2026 09:56
Киев окутала дым от обстрелов: власти назвали причину
Смог в Киеве 30 сентября. Фото: социальные сети

Утром в среду, 30 сентября, Киев окутал густой смог из-за безветренной погоды и последствий предыдущих российских ударов по городу. Продукты горения не могут рассеяться из-за отсутствия движения воздуха и действия антициклона. Горожанам рекомендуют временно отказаться от проветривания жилых помещений, провести влажную уборку и соблюдать дистанцию на автодорогах.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Новини.LIVE.

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В Киеве густой смог из-за интенсивных обстрелов

Образование густого смога произошло из-за предыдущих обстрелов города, во время которых значительные объемы сажи и дыма попали в атмосферу. Ситуацию усугубили погодные условия. В ГСЧС пояснили, что текущий антициклон не дает продуктам горения подняться выше и прижимает их к поверхности земли.

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Карта загрязнения воздуха в Киеве 30 сентября

Из-за отсутствия ветра циркуляция воздуха прекратилась, поэтому смог завис над городом. Состояние воздуха улучшится, как только появится солнце и ветер.

Что следует делать во время загрязнения воздуха и от чего лучше воздержаться

Особую осторожность рекомендуется проявить жителям Шевченковского района , а также жилых массивов Борщаговка, Подол и Лукьяновка. Гражданам следует плотно закрыть форточки и окна в помещениях и полностью отказаться от любого проветривания.

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Для снижения концентрации вредных частиц в домах целесообразно включить бытовые очистители воздуха, если таковые имеются, или провести влажную уборку комнат. А при движении по автодорогам водителям необходимо обязательно использовать противотуманные фары и строго соблюдать безопасную дистанцию до других транспортных средств.

Новини.LIVE сообщали, что Россия в очередной раз устроила масштабный ракетно-дроновый террор против Киева. По последним данным, в столице погибли два человека, в нескольких районах столицы произошли интенсивные пожары и разрушения в частных домах.

Также выяснилось, что утром 30 сентября в Обуховском районе Киева в результате российской атаки возник масштабный пожар в супермаркете. Там продолжаются работы по локализации и тушению огня.

Киев воздух обстрелы война в Украине загрязнение воздуха смог
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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