Київ накрив дим від обстрілів: влада назвала причину

Смог в Києві 30 вересня. Фото: соцмережі

Вранці у середу, 30 вересня, Київ накрив густий смог через безвітряну погоду та наслідки попередніх російських ударів по місту. Продукти горіння не можуть розсіятися через відсутність руху повітря та дію антициклону. Містянам радять відмовитися тимчасово від провітрювання осель, зробити вологе прибирання й тримати дистанцію на автошляхах.

Про це повідомили в ДСНС, передає Новини.LIVE.

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У Києві густий смог через інтенсивні обстріли

Утворення щільного смогу виникло через попередні обстріли міста, під час яких значні обсяги сажі та диму потрапили в атмосферу. Ситуацію загострили погодні умови. В ДСНС пояснили, що поточний антициклон не дає продуктам горіння піднятися вище та притискає їх до земної поверхні.

Карта забруднення повітря в Києві 30 вересня

Через відсутність вітру циркуляція повітря зупинилася, тому смог завис над містом. Стан повітря покращить щойно з'явиться сонце та вітер.

Що варто зробити під час забруднення повітря і від чого краще утриматися

Особливу обачність радять проявити мешканцям Шевченківського району, а також житлових масивів Борщагівка, Поділ і Лук'янівка. Громадянам варто щільно закрити кватирки й вікна у приміщеннях і повністю відмовитися від будь-якого провітрювання.

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Для зниження концентрації шкідливих часток у домівках доцільно запустити побутові очищувачі повітря, якщо такі є, або провести вологе прибирання кімнат. А під час руху автошляхами водіям необхідно обов'язково використовувати протитуманну оптику та суворо дотримуватися безпечної дистанції до інших транспортних засобів.

Новини.LIVE інформували, що Росія вчергове влаштувала масштабний ракетно-дроновий терор проти Києва. За останніми даними в столиці загинуло двоє людей, кілька районів столиці мали інтенсивні пожежі та руйнування в приватних будинках.

Також з'ясувалося, що вранці, 30 вересня, в Обухівському районі Києва виникла масштабна пожежа в супермаркеті через російську атаку. Там триває локалізація та гасіння вогню.