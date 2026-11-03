Аварийные работы в Киеве. Фото: Киевводоканал

В Киеве временно прекратилось водоснабжение из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских атак. Основные водопроводные объекты столицы остались без электропитания, поэтому подача воды остановилась, а специалисты Киевводоканала совместно с энергетиками уже работают над восстановлением работы системы.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Киевводоканала.

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В Киеве пропала вода

По информации коммунального предприятия, в результате российских атак были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают электроэнергией водопроводную систему столицы. Из-за обесточивания основного оборудования подача воды потребителям временно прекратилась.

"В связи с этим в настоящее время водоснабжение в городе временно отсутствует", — отметили в Киевводоканале.

Работники предприятия вместе с энергетиками принимают меры, чтобы как можно быстрее восстановить электропитание и работу водопроводных объектов.

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В Киевводоканале предупредили, что даже после восстановления электроснабжения вода появится не у всех потребителей одновременно.

Специалистам потребуется дополнительное время для запуска оборудования, постепенного заполнения водопроводных сетей и стабилизации давления.

"Специалисты Киевводоканала совместно с энергетиками работают над решением ситуации и принимают все возможные меры для скорейшего восстановления водоснабжения столицы", — сообщили в Киевводоканале.

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