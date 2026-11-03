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Главная Киев Киев остался без водоснабжения: когда его восстановят

Киев остался без водоснабжения: когда его восстановят

Ua ru
3 ноября 2026 17:04
Киев остался без воды из-за повреждений на объектах энергетики: заявление Киевводоканала Киевводоканал
Аварийные работы в Киеве. Фото: Киевводоканал

В Киеве временно прекратилось водоснабжение из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских атак. Основные водопроводные объекты столицы остались без электропитания, поэтому подача воды остановилась, а специалисты Киевводоканала совместно с энергетиками уже работают над восстановлением работы системы.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Киевводоканала.

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В Киеве пропала вода

По информации коммунального предприятия, в результате российских атак были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают электроэнергией водопроводную систему столицы. Из-за обесточивания основного оборудования подача воды потребителям временно прекратилась.

"В связи с этим в настоящее время водоснабжение в городе временно отсутствует", — отметили в Киевводоканале.

Работники предприятия вместе с энергетиками принимают меры, чтобы как можно быстрее восстановить электропитание и работу водопроводных объектов.

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Когда в Киеве восстановят водоснабжение

В Киевводоканале предупредили, что даже после восстановления электроснабжения вода появится не у всех потребителей одновременно.

Специалистам потребуется дополнительное время для запуска оборудования, постепенного заполнения водопроводных сетей и стабилизации давления.

"Специалисты Киевводоканала совместно с энергетиками работают над решением ситуации и принимают все возможные меры для скорейшего восстановления водоснабжения столицы", — сообщили в Киевводоканале.

Последние новости Киева и Киевской области

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что командующий Нацгвардией Александр Пивненко объяснил пребывание травмированных военных в скандальном здании под Киевом. По его словам, воинские части имеют собственные медицинские пункты для оказания помощи, и необходимости в госпитализации могло не быть.

Также Новини.LIVE писал, что СБУ установила около 100 участников беспорядков в Петропавловской Борщаговке. Правоохранители проводят обыски и решают вопрос о задержаниях и сообщении о подозрениях.

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Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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