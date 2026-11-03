Аварійні роботи в Києві. Фото: Київводоканал

У Києві тимчасово припинилося водопостачання через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак. Основні водопровідні об'єкти столиці залишилися без електроживлення, тому подача води зупинилася, а фахівці Київводоканалу спільно з енергетиками вже працюють над відновленням роботи системи.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Київводоканалу.

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В Києві зникла вода

За інформацією комунального підприємства, внаслідок російських атак було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури, які забезпечують електроенергією водопровідну систему столиці. Через знеструмлення основного обладнання подача води до споживачів тимчасово припинилася.

"У зв'язку з цим наразі водопостачання у місті тимчасово відсутнє", — зазначили в Київводоканалі.

Працівники підприємства разом з енергетиками вживають заходів, щоб якнайшвидше відновити електроживлення та роботу водопровідних об'єктів.

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У Київводоканалі попередили, що навіть після повернення електроенергії вода не з'явиться в усіх споживачів одночасно.

Фахівцям знадобиться додатковий час для запуску обладнання, поступового наповнення водопровідних мереж і стабілізації тиску.

"Фахівці Київводоканалу спільно з енергетиками працюють над вирішенням ситуації та вживають усіх можливих заходів для якнайшвидшого відновлення водопостачання столиці", — повідомили у Київводоканалі.

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