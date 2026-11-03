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Головна Київ Київ залишився без водопостачання: коли його відновлять

Київ залишився без водопостачання: коли його відновлять

Ua ru
3 листопада 2026 17:04
Київ залишився без води через пошкодження енергетики: заява Київводоканалу Київводоканал
Аварійні роботи в Києві. Фото: Київводоканал

У Києві тимчасово припинилося водопостачання через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак. Основні водопровідні об'єкти столиці залишилися без електроживлення, тому подача води зупинилася, а фахівці Київводоканалу спільно з енергетиками вже працюють над відновленням роботи системи.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Київводоканалу.

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В Києві зникла вода

За інформацією комунального підприємства, внаслідок російських атак було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури, які забезпечують електроенергією водопровідну систему столиці. Через знеструмлення основного обладнання подача води до споживачів тимчасово припинилася.

"У зв'язку з цим наразі водопостачання у місті тимчасово відсутнє", — зазначили в Київводоканалі.

Працівники підприємства разом з енергетиками вживають заходів, щоб якнайшвидше відновити електроживлення та роботу водопровідних об'єктів.

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У Київводоканалі попередили, що навіть після повернення електроенергії вода не з'явиться в усіх споживачів одночасно.

Фахівцям знадобиться додатковий час для запуску обладнання, поступового наповнення водопровідних мереж і стабілізації тиску.

"Фахівці Київводоканалу спільно з енергетиками працюють над вирішенням ситуації та вживають усіх можливих заходів для якнайшвидшого відновлення водопостачання столиці", — повідомили у Київводоканалі.

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Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що командувач Нацгвардії Олександр Півненко пояснив перебування травмованих військових у скандальній будівлі під Києвом. За його словами, військові частини мають власні медичні пункти для надання допомоги і потреби госпіталізації могло не бути.

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аварія обстріли вода відключення Київводоканал
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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