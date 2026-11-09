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Главная Киев Киев парализовали пробки: на Северном мосту ограничили движение

Киев парализовали пробки: на Северном мосту ограничили движение

Ua ru
9 ноября 2026 10:14
Репортаж
Пробки в Киеве 9 ноября: в городе транспортный коллапс из-за мостов Новини.LIVE
Пробки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 9 ноября, Киев столкнулся с серьезными транспортными проблемами из-за ограничения движения по Северному мосту, пострадавшему в результате российской атаки. На ключевых дорогах столицы образовались километровые пробки, время ожидания местами достигает часа, а на остановках общественного транспорта на левом берегу собрались большие очереди пассажиров.

Об этом сообщила корреспондент Новини.LIVE Диана Шликова.

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Пробки в Киеве
Остановка общественного транспорта. Фото: Новини.LIVE

Киев парализовали пробки

Самая сложная ситуация утром 9 ноября возникла на Северном мосту. После повреждений, вызванных российской атакой 7 ноября, движение транспорта там ограничили одной полосой.

Из-за уменьшения пропускной способности моста образовались значительные пробки. Часть киевлян решила пересекать мост пешком, чтобы не тратить время на ожидание транспорта.

Также водители начали искать альтернативные маршруты, что привело к дополнительной нагрузке на другие переправы через Днепр.

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В частности, осложнилось движение по мосту Патона и Подольскому мостовому переходу, куда перенаправились транспортные потоки с Северного моста.

На остановках общественного транспорта образовались очереди

Проблемы с передвижением по городу ощутили и пассажиры общественного транспорта. Сейчас наблюдаются большие скопления людей на остановках левого берега.

Из-за пробок время ожидания транспорта и продолжительность поездок существенно увеличились. На отдельных участках задержки достигают одного часа.

Наибольшие трудности возникают у тех, кто утром пытается добраться с левого берега на правый.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что 9 ноября в Киеве изменили правила движения по трем мостам через Днепр. На Северном мосту частично восстановили проезд после технического обследования. В то же время на Южном мосту грузовики перенаправили через Дарницкую переправу.

Также Новини.LIVE писал, что 8 ноября МВД анонсировало резервные схемы транспортного сообщения между берегами столицы. На мосту Патона предусмотрели реверсивное движение с тремя полосами в направлении правого берега утром и левого вечером. Нововведения призваны уменьшить пробки и разгрузить переправы.

Киев дороги пробки автомобиль Северный мост
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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