Затори в Києві. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 9 листопада, Київ зіткнувся із серйозними транспортними проблемами через обмеження руху Північним мостом, який постраждав унаслідок російської атаки. На ключових дорогах столиці утворилися кілометрові затори, час очікування місцями сягає години, а на зупинках громадського транспорту на лівому березі зібралися великі черги пасажирів.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Діана Шликова.

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Зупинка громадського транспорту. Фото: Новини.LIVE

Київ паралізували затори

Найскладніша ситуація вранці 9 листопада виникла на Північному мосту. Після пошкоджень, спричинених російською атакою 7 листопада, рух транспорту там обмежили до однієї смуги.

Через зменшення пропускної здатності мосту утворилися значні затори. Частина киян вирішила долати переправу пішки, щоб не витрачати час на очікування транспорту.

Також водії почали шукати альтернативні маршрути, що призвело до додаткового навантаження на інші переправи через Дніпро.

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Зокрема, ускладнився рух мостом Патона та Подільським мостовим переходом, куди перенаправилися транспортні потоки з Північного мосту.

На зупинках громадського транспорту утворилися черги

Проблеми з пересуванням містом відчули й пасажири громадського транспорту. Наразі є великі скупчення людей на зупинках лівого берега.

Через затори час очікування транспорту та тривалість поїздок суттєво збільшилися. На окремих ділянках затримки сягають однієї години.

Найбільші труднощі виникають у тих, хто вранці намагається дістатися з лівого берега на правий.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що 9 листопада в Києві змінили правила руху трьома мостами через Дніпро. На Північному мосту частково відновили проїзд після технічного обстеження. Водночас на Південному мосту вантажівки перенаправили через Дарницьку переправу.

Також Новини.LIVE писав, що 8 листопада МВС анонсувало резервні схеми транспортного сполучення між берегами столиці. На мосту Патона передбачили реверсивний рух із трьома смугами в напрямку правого берега вранці та лівого ввечері. Нововведення покликані зменшити затори та розвантажити переправи.