Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Київ паралізували затори: на Північному мосту обмежили рух

Київ паралізували затори: на Північному мосту обмежили рух

Ua ru
9 листопада 2026 10:14
Репортаж
Затори в Києві 9 листопада: в місті транспортний колапс через мости Новини.LIVE
Затори в Києві. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 9 листопада, Київ зіткнувся із серйозними транспортними проблемами через обмеження руху Північним мостом, який постраждав унаслідок російської атаки. На ключових дорогах столиці утворилися кілометрові затори, час очікування місцями сягає години, а на зупинках громадського транспорту на лівому березі зібралися великі черги пасажирів.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Діана Шликова.

Реклама
Пробки в Киеве
Зупинка громадського транспорту. Фото: Новини.LIVE

Київ паралізували затори

Найскладніша ситуація вранці 9 листопада виникла на Північному мосту. Після пошкоджень, спричинених російською атакою 7 листопада, рух транспорту там обмежили до однієї смуги.

Через зменшення пропускної здатності мосту утворилися значні затори. Частина киян вирішила долати переправу пішки, щоб не витрачати час на очікування транспорту.

Також водії почали шукати альтернативні маршрути, що призвело до додаткового навантаження на інші переправи через Дніпро.

Читайте також:

Зокрема, ускладнився рух мостом Патона та Подільським мостовим переходом, куди перенаправилися транспортні потоки з Північного мосту.

На зупинках громадського транспорту утворилися черги

Проблеми з пересуванням містом відчули й пасажири громадського транспорту. Наразі є великі скупчення людей на зупинках лівого берега.

Через затори час очікування транспорту та тривалість поїздок суттєво збільшилися. На окремих ділянках затримки сягають однієї години.

Найбільші труднощі виникають у тих, хто вранці намагається дістатися з лівого берега на правий.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що 9 листопада в Києві змінили правила руху трьома мостами через Дніпро. На Північному мосту частково відновили проїзд після технічного обстеження. Водночас на Південному мосту вантажівки перенаправили через Дарницьку переправу.

Також Новини.LIVE писав, що 8 листопада МВС анонсувало резервні схеми транспортного сполучення між берегами столиці. На мосту Патона передбачили реверсивний рух із трьома смугами в напрямку правого берега вранці та лівого ввечері. Нововведення покликані зменшити затори та розвантажити переправи.

Київ дороги затори автомобіль Північний міст
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації