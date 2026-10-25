Люди в одном из парков Киева. Фото иллюстративное: "Вечерний Киев"

В понедельник, 26 октября, в Киеве прогнозируют пасмурную погоду без осадков, а небо в течение дня будет оставаться преимущественно затянутым облаками. Температура воздуха в столице будет колебаться в пределах +12...+13 °C, при этом существенных температурных изменений синоптики не ожидают, а умеренный юго-восточный ветер не должен создавать значительного дискомфорта.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.com.

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Погода в Киеве. Фото: скриншот

Погода в Киеве 26 октября

По прогнозу синоптиков, в столице в течение воскресенья будет преобладать облачная погода. Осадков не предвидится.

Ночью и утром температура воздуха составит около +12 °C. В дневные часы столбики термометров поднимутся до +13 °C.

Ветер ожидается юго-восточный со скоростью 4–6 м/с. Атмосферное давление составит примерно 749 мм ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет держаться на уровне 68%.

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В целом погода в Киеве останется стабильно осенней, без резких температурных колебаний и существенных осадков.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в Киеве из-за российских атак повреждено около четырех тысяч жилых домов, однако ремонтные работы ведутся только в 300 из них. По словам главы Деснянской районной государственной администрации Максима Бахматова, восстановление затягивается, в частности, из-за длительных экспертиз технического состояния.

Также Новини.LIVE писал, что Киев может столкнуться с дефицитом воды в случае длительных отключений электроэнергии и централизованного водоснабжения. Бахматов заявил, что бюветы и имеющиеся водовозы не смогут обеспечить необходимые жителям объемы.