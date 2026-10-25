Люди в одному з парків Києва. Фото ілюстративне: "Вечірній Київ"

У понеділок, 26 жовтня, у Києві прогнозують хмарну погоду без опадів, а небо протягом дня залишатиметься переважно затягнутим хмарами. Температура повітря в столиці коливатиметься в межах +12...+13 °C, водночас істотних температурних змін синоптики не очікують, а помірний південно-східний вітер не повинен створювати значного дискомфорту.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.com.

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Погода в Києві. Фото: скриншот

Погода у Києві 26 жовтня

За прогнозом синоптиків, у столиці протягом неділі переважатиме хмарна погода. Опадів не передбачається.

Уночі та вранці температура повітря становитиме близько +12 °C. У денні години стовпчики термометрів піднімуться до +13 °C.

Вітер очікується південно-східний зі швидкістю 4–6 м/с. Атмосферний тиск становитиме приблизно 749 мм ртутного стовпчика, а відносна вологість повітря триматиметься на рівні 68%.

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Загалом погода у Києві залишатиметься стабільно осінньою, без різких температурних коливань та істотних опадів.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що в Києві через російські атаки пошкоджено близько чотирьох тисяч житлових будинків, однак ремонтні роботи ведуться лише у 300 із них. За словами голови Деснянської районної державної адміністрації Максима Бахматова, відновлення затягується, зокрема, через тривалі експертизи технічного стану.

Також Новини.LIVE писав, що Київ може зіткнутися з дефіцитом води в разі тривалих відключень електроенергії та централізованого водопостачання. Бахматов заявив, що бювети й наявні водовози не зможуть забезпечити необхідні мешканцям обсяги.