Киев после массированной атаки РФ: фото с места ударов
В ночь на 20 августа Россия нанесла массированный удар по Киеву. В результате удара погибли 12 человек, ещё 33 жителя столицы получили ранения. Повреждения зафиксированы в Соломенском, Святошинском и Дарницком районах. В результате взрывов повреждены жилые дома, школа, детская больница, складские и нежилые помещения.
Журналисты Новини.LIVE побывали на местах попаданий.
Последствия атаки РФ на Киев
Наибольшие разрушения зафиксированы в Соломенском районе. Там в девятиэтажном жилом доме разрушены верхние этажи и возник пожар. Спасатели ликвидировали возгорание.
Рядом с домом выбило окна в четырёх жилых зданиях. По другому адресу из-за падения обломков загорелось четырёхэтажное здание на уровне верхних этажей.
Также в районе повреждены школа и здание детской больницы. В медицинском учреждении выбило окна, а на его территории загорелись автомобили. Пожар ликвидирован. Повреждения получили и гаражи.
В Святошинском районе зафиксированы разрушения помещений на территории нежилой застройки. Кроме того, там загорелись складские помещения.
В Дарницком районе повреждены нежилые и складские здания.
По состоянию на утро 20 августа в результате российского нападения погибли 13 человек, ещё 33 жителя Киева пострадали.
По словам мэра Виталия Кличко, в столице выбито более тысячи окон, а также повреждены крыши как минимум десяти домов. Осмотр поврежденных объектов продолжается.
На местах работают спасатели, коммунальные службы и другие оперативные подразделения. Специалисты продолжают ликвидировать последствия ночной атаки и обследовать поврежденные здания.
Как сообщали Новини.LIVE, этой ночью россияне массированно атаковали столицу. В результате вражеского удара в Киеве повреждены жилые и нежилые здания, школа и детская больница, есть погибшие и пострадавшие.
Как сообщали Новини.LIVE, этой ночью россияне нанесли массированный удар по Киевской области. В результате атаки в Броварском районе погиб один человек, ещё семь гражданских лиц пострадали, повреждены дома, АЗС и складские помещения.
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