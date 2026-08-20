Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Массированная атака РФ на Киев: число жертв возросло до 12

Массированная атака РФ на Киев: число жертв возросло до 12

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2026 08:31
Киев подвергся нападению ночью: 11 человек погибли, 33 получили ранения
Ликвидация последствий нападения РФ. Фото: ГСЧС Киева

В результате массированной российской атаки на Киев в ночь на 20 августа погибли 12 человек, ещё 33 жителя столицы пострадали. Повреждения зафиксированы в Святошинском, Соломенском и Дарницком районах. В частности, пострадали жилые дома, школа и детская больница.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Новини.LIVE.

Масована атака РФ на Київ: кількість жертв зросла до 11 - фото 1
Обращение Виталия Кличко. Фото: скриншот

Последствия атаки на Киев

В Дарницком районе повреждены нежилые и складские помещения. В Святошинском районе зафиксированы разрушения помещений на территории нежилой застройки. Также там загорелись складские помещения.

Масована атака РФ на Київ: кількість жертв зросла до 11 - фото 2
Ликвидация последствий атаки РФ. Фото: ГСЧС Киева

Наибольшие повреждения зафиксированы в Соломенском районе. Там произошло разрушение верхних этажей и возгорание в девятиэтажном жилом доме. Пожар уже ликвидирован. Рядом с домом выбило окна в четырёх жилых зданиях. По другому адресу из-за падения обломков загорелось четырёхэтажное здание на уровне верхних этажей.

Масована атака РФ на Київ: кількість жертв зросла до 11 - фото 3
Спасатели на месте атаки РФ. Фото: ГСЧС Киева

Также в Соломенском районе повреждены школа и здание детской больницы. В медицинском учреждении выбило окна, а на территории горели автомобили. Пожар ликвидирован. Кроме того, повреждены гаражи.

Читайте также:
Масована атака РФ на Київ: кількість жертв зросла до 11 - фото 4
Последствия атаки РФ. Фото: ГСЧС Киева

По состоянию на 08:30 20 августа известно о гибели 12 человек, ещё 33 жителя Киева пострадали. На местах продолжается ликвидация последствий российского нападения.

Как сообщали Новини.LIVE, в результате массированной атаки России на Киев в ночь на 20 августа были повреждены гражданские объекты в трех районах столицы.

Как сообщали Новини.LIVE, после российского нападения на Киев в городе были зафиксированы пожары, разрушения и падение обломков. При этом утром 20 августа столица вновь подверглась ударам российских беспилотников.

Киев Киевская область погибшие пострадавшие атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации