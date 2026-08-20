Киев подвергся нападению ночью: 11 человек погибли, 33 получили ранения

Ликвидация последствий нападения РФ. Фото: ГСЧС Киева

В результате массированной российской атаки на Киев в ночь на 20 августа погибли 12 человек, ещё 33 жителя столицы пострадали. Повреждения зафиксированы в Святошинском, Соломенском и Дарницком районах. В частности, пострадали жилые дома, школа и детская больница.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Новини.LIVE.

Обращение Виталия Кличко. Фото: скриншот

Последствия атаки на Киев

В Дарницком районе повреждены нежилые и складские помещения. В Святошинском районе зафиксированы разрушения помещений на территории нежилой застройки. Также там загорелись складские помещения.

Ликвидация последствий атаки РФ. Фото: ГСЧС Киева

Наибольшие повреждения зафиксированы в Соломенском районе. Там произошло разрушение верхних этажей и возгорание в девятиэтажном жилом доме. Пожар уже ликвидирован. Рядом с домом выбило окна в четырёх жилых зданиях. По другому адресу из-за падения обломков загорелось четырёхэтажное здание на уровне верхних этажей.

Спасатели на месте атаки РФ. Фото: ГСЧС Киева

Также в Соломенском районе повреждены школа и здание детской больницы. В медицинском учреждении выбило окна, а на территории горели автомобили. Пожар ликвидирован. Кроме того, повреждены гаражи.

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Последствия атаки РФ. Фото: ГСЧС Киева

По состоянию на 08:30 20 августа известно о гибели 12 человек, ещё 33 жителя Киева пострадали. На местах продолжается ликвидация последствий российского нападения.

Как сообщали Новини.LIVE, в результате массированной атаки России на Киев в ночь на 20 августа были повреждены гражданские объекты в трех районах столицы.

Как сообщали Новини.LIVE, после российского нападения на Киев в городе были зафиксированы пожары, разрушения и падение обломков. При этом утром 20 августа столица вновь подверглась ударам российских беспилотников.