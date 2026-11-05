Ремонтные работы на территории ТЭЦ. Фото иллюстративное: УНИАН

К концу 2026 года в Киеве планируется достроить 13 объектов для резервного теплоснабжения. Чтобы обеспечить Киев теплом зимой, городские власти совместно с Агентством восстановления возводят 13 новых объектов теплоснабжения. Завершение масштабных работ по прокладке сетей и установке котлов ожидается в конце текущего года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление первого заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева во время брифинга по подготовке столицы к отопительному сезону 2026/27.

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В Киеве строят дополнительные системы отопления

Этой зимой у Киева будет дополнительная страховка на случай проблем с отоплением. Сейчас в столице возводят 13 объектов резервного теплоснабжения. Семь объектов финансирует и строит сам город, а ещё шесть взяло на себя Государственное агентство восстановления.

Пантелеев пояснил, что строителям нужно не просто возвести здания, а выполнить огромный объем инженерных работ. Речь идет о прокладке километров новых газовых труб и других коммуникаций.

К тому же для этих объектов необходимо изготовить, привезти и правильно смонтировать специальное оборудование. Основная сложность заключается в установке сверхмощных котлов и специальных насосных систем, без которых резервная сеть не сможет работать.

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Несмотря на то, что отопительный сезон начинается, новые котельные пока не готовы подавать тепло. Однако в КГГА уверяют, что так и было задумано. Вводить их в эксплуатацию до начала холодов никто не планировал с самого начала.

По расчетам специалистов, строители должны полностью завершить все работы и сдать объекты до конца 2026 года. Только после этого резервная система сможет полноценно обеспечить столицу теплом.

Новини.LIVE сообщали, что утром 5 ноября в Киеве ввели экстренные отключения света по распоряжению "Укрэнерго". Частично обесточены Подольский, Святошинский и Шевченковский районы. Стандартные графики на этот период отменены.

Между тем киевлянам может грозить полное отключение водоснабжения. Энергетический эксперт Станислав Игнатьев заявил, что кратковременные отключения электричества на два-три часа не повлияют на подачу воды в столице, поскольку система удерживает давление. В то же время более длительные отключения электроэнергии грозят серьезными перебоями с водоснабжением.

В Киеве уже со 2 ноября начали подавать отопление в жилые дома. В целом для полного развертывания системы центрального отопления требуется около недели, хотя официально отопительный сезон в столице стартовал еще 16 октября.