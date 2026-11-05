Ремонтні роботи на території ТЕЦ. Фото ілюстративне: УНІАН

До кінця 2026 року в Києві планують добудувати 13 об'єктів для резервного постачання тепла. Аби убезпечити Київ узимку, міська влада спільно з Агентством відновлення зводить 13 нових об'єктів теплопостачання. Завершення масштабних робіт із прокладання мереж і встановлення котлів очікується наприкінці поточного року.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв під час брифінгу щодо підготовки столиці до опалювального сезону 2026/27.

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У Києві будують додаткові системи опалення

Цієї зими Київ матиме додаткову страховку на випадок проблем з опаленням. Зараз у столиці зводять 13 об'єктів резервного теплопостачання. Сім об'єктів фінансує та будує саме місто, а ще шість взяло на себе Державне агентство відновлення.

Пантелеєв пояснив, що будівельникам треба не просто звести приміщення, а виконати величезний обсяг інженерних робіт. Йдеться про прокладання кілометрів нових газових труб та інших комунікацій.

До того ж для цих об'єктів потрібно виготовити, привезти і правильно змонтувати специфічне обладнання. Основна складність полягає у встановленні надпотужних котлів та спеціальних насосних систем, без яких резервна мережа не зможе працювати.

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Попри те, що опалювальний сезон розпочинається, нові котельні поки не готові подавати тепло. Проте в КМДА запевняють, що так і було задумано. Вводити їх у роботу до початку холодів ніхто не планував від самого початку.

За розрахунками фахівців, будівельники мають повністю закінчити всі роботи та здати об'єкти до кінця 2026 року. Лише після цього резервна система зможе повноцінно підстрахувати столицю.

Новини.LIVE інформували, що вранці 5 листопада в Києві ввели екстрені відключення світла за розпорядженням "Укренерго". Частково знеструмлені Подільський, Святошинський та Шевченківський райони. Стандартні графіки на цей період скасували.

Тим часом киянам може загрожувати повне відключення водопостачання. Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв заявив, що короткі вимкнення електрики на дві-три години не вплинуть на подачу води в столиці, оскільки система втримує тиск. Водночас більш тривалі знеструмлення загрожують серйозними перебоями з водопостачанням.

У Києві вже з 2 листопада почали подавати опалення в житлові будинки. Загалом на повне розгортання системи центрального тепла потрібно близько тижня, хоча офіційно опалювальний сезон у столиці стартував ще 16 жовтня.