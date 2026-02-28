Почему Киев трудно назвать инклюзивным - интервью с ветераном "Макгрегором"

Ветеран и руководитель ОО "Ветеранский корпус" Ян "Макгрегор" Клишаев. Фото: скриншот / Новини.LIVE

Жизнь ветеранов в Киеве нельзя назвать комфортной. Гололед, брусчатка, отсутствие лифтов и недостаточное количество переходов — все это препятствия для передвижения военных после тяжелых ранений.

Журналист Новини.LIVE Анна Сирык пообщалась с ветераном и руководителем ОО "Ветеранский корпус" Яном "Макгрегор" Клишаевым.

Что вы думаете о проблеме инклюзивности в Киеве? Какие проблемы возникают перед ветеранами?

В первую очередь, я хотел бы добавить то, что идет война. Людям надо чаще напоминать о том, что идет война, чтобы они не расслаблялись. Будут возвращаться ветераны, будут возвращаться люди с различными ранениями: от низких ампутаций до передвижения на кресле колесном.

Из личного опыта каждый киевский район входит в какие-то споры: "А мы поставили больше пандусов, а мы больше — песка насыпали. А мы поставили перила..." Мне лично нужны перила, чтобы удержать себя и спуститься. Ведь лестница скользкая, снег, лед. Одно дело упасть на дороге, и совсем другое — на лестнице. Это травмоопасно.

Хорошо, что есть пандусы возле аптек. Мне легче подняться на 2м дольше, чем подниматься по лестнице, на которых лед, снег и нет уверенности на что ты становишься. Классно, когда на пандусах ставят резиновые коврики или полосы. Когда становишься, то протезная нога держится.

Какие столичные районы наиболее инклюзивные и комфортные для ветеранов?

Я живу в Днепровском районе. Сами работники кафе и магазинов чистят дорожки. Нет ни снега, ни льда, все шикарно. Также поставлены пандусы, которые посыпаны песком и солью.

Однако, есть проблема — плитка. Ее кладут при входе в магазины и другие предприятия. Ее надо выстелить резиной. Ведь не только люди с ампутациями но и все остальные падают. Я молодой. Если упаду, то ничего мне не будет, а если бабушка или дедушка, то это может закончиться сложными переломами и даже смертью.

Шевченковский район — другая ситуация. Я выкладывал сообщение о проблемах наземных переходов. Речь идет о ситуации возле станции метро "Университет". Когда ты едешь на машине по бульвару Тараса Шевченко, невооруженным глазом можно заметить, что первый пешеходный переход находится в метрах 500 от станции. Второй — около 300 метров.

Мы писали сообщение, чтобы КГГА нас услышали, что нужно установить там наземный переход. За три месяца ничего не изменилось. Хотя я видел, что киевляне выходили на акцию по этому поводу. В комментариях писали — "проплачена", "там будут пробки"... Однако, там после 16:00 все равно пробки. Это небольшая проблема, если ты приедешь на 2-3 минуты позже. Мир не остановится. Я бы советовал находить в себе больше человечности к проблемам инклюзивности. Там достаточно снять два куска забора, проложить плитку и установить фонари.

Киев — уже не молодой город. Весь центр — это древняя историческая застройка, которая формировалась в течение нескольких веков. Мы получали немало жалоб от ветеранов, что заведения в этих домах не являются доступными. Особенно, когда это сложная высокая ампутация или кресло колесное. Мол, наши военные не могут так же выпить чашечку кофе, как другие гражданские киевляне. С какими трудностями сталкивались вы?

Многие ветераны сейчас даже из дома не выходят. Погодные условия не позволяют им доехать до исторического Киева. Еще одна проблема — брусчатка. Она, к сожалению, очень скользкая. Я неоднократно падал на брусчатке. Однако, для меня это такое: упал, перевернулся, стал на четвереньки, поднялся и пошел дальше.

Я бы решал эту проблему через Министерство по делам ветеранов. К примеру, провести сессию с 40 ветеранами и представителями бизнеса. Это живая коммуникация, которая поможет собрать перечень проблем. Мне кажется, что можно прийти к общему решению и улучшить уровень инклюзивности в Киеве и вообще по всей стране.

Инклюзивность — это не только пандусы, наземные переходы, лифты и другие материальные улучшения города. Это также и культура общения, отношение гражданских к нашим защитникам, которые возвращаются с фронта в совершенно другом физическом и моральном отношении. Какие у вас были положительные и отрицательные кейсы коммуникации с киевлянами?

Я, когда поставил себе леопардовый куксоприемник, то люди говорили: "Вау, это так классно". Я говорил: "Ну да, это теперь новая прикормка". В Киеве я бы не сказал, что есть проблема. Приятно, когда ты гуляешь летом по столице, идут люди и благодарят. Это приятно.

Есть там, конечно, знаете, такие эти "мурчики", "мамкины бандиты", они голову отворачивают. Скорее всего им стыдно за свое "жмыховство", что они просто не пошли воевать. Однако, мы с этого все смеемся.

У моих собратьев были разные случаи. Даже одна женщина сказала собрату: "Чтобы ты сдох, инвалид". С полицией также был случай. Надеюсь, они будут читать это и себя вспомнят. Они не верили, что я военный. Спрашивали, где военный билет. Я говорю: "В части". "Так как мы должны вам поверить, что вы военный?" Говорю: "Так я вам могу действие показать. Нам надо военный билет". И я уже говорю ему: "Так может тебе протез показать или как?" И он допустил ошибку. Однако, штраф за грязные номера выписал. Надеюсь, они будут смотреть этот выпуск и им за это станет стыдно.

Вообще мне нравится, как дети смотрят на протез. Они говорят: "киборг", "железный человек", "металлическая нога". Если человек тебя увидел и растерялся, то это нормальная реакция. Он может не знает этикета, как себя вести. Ответ максимально прост: просто посмотрите в глаза и идите дальше.

Ветеран Ян "Макгрегор" Клишаев и журналистка Анна Сирык. Фото: Новини.LIVE

Ветераны Третьего армейского корпуса организовали раздачу горячей еду с фудтрака во время самых тяжелых дней в столице. Это невероятная инициатива, которая получила положительный отклик от киевлян. Как возникла идея согреть наших горожан в самые темные дни?

Знаете, это история трех друзей, трех побратимов. Друга "Кривого" и друга "Духа", и друга "Магрегора". У нашего побратима не было отопления. Он живет на левом берегу. Они позвонили ко мне и спросили: "У нас есть генератор? Есть ли у нас возможность накормить, подогреть людей?" Наша кухня от Третьего армейского корпуса предоставила нам бульон, узвар и чай. Фудрак с шаурмой, который вы возможно видели возле Дворца Спорта превратился зимой в пункт обогрева.

Наша первая акция была на левом берегу. Мы стремились накормить, подзарядить и дать живое общение с ветеранами. Киевляне помогали Третьему армейскому корпусу, теперь Третий армейский корпус помогает киевлянам. Нам надо выкручиваться из всех ситуаций. Поддерживать друг друга. Если мы не будем едины, страна просто не выстоит. Понимаете?

Война продолжается, впрочем украинские города должны адаптироваться к новым реалиям уже сейчас. Что в столице нужно изменить уже сейчас, чтобы жизнь ветеранов стала более комфортной?

Проблем очень много. Определенные вопросы появились из-за погодных условий. Я уже даже не говорю за свет, отопление и так далее. Хотя у меня есть побратим, который на 20 этаже живет. Если есть свет, спускается. Если нет, то нет.

Сейчас основная проблема у людей с ампутациями — выйти из подъезда и дойти до своей машины. Коммунальные службы посыпают, но этого недостаточно. Нужно привлекать ресурс для того, чтобы разбивать этот лед, расчищать его. Главные улицы Киева чистые, но во дворах — иная ситуация. Человек на кресле колесном просто не приедет. Человек с ампутацией, как я лично, падает. Я четыре раза упал, хотя в основном перемещаюсь на машине. Я понимаю, что Киев очень большой город, но нужно с этим разобраться.

