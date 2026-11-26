Установка новогодней елки в Киеве в 2025 году. Фото: Новини.LIVE

В Киеве готовятся к установке новогодней елки, монтаж которой начнется в пятницу, 27 ноября. Но в этом году на Софийской площади не будет ни фотозон, ни развлекательных площадок. Гирлянды на елке будут работать автономно от генераторов только до 22:00 из-за сложной ситуации в энергосистеме столицы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление президента компании Folk Ukraine, которая организует новогодние мероприятия в столице, Игоря Добруцкого, сделанное им журналистам "Суспільне".

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Какой будет новогодняя елка в Киеве в этом году и когда состоится открытие

Главную новогоднюю елку Украины на Софийской площади в Киеве торжественно откроют 6 декабря — в День святого Николая. Как сообщил президент компании Folk Ukraine Игорь Добруцкий, отвечающей за организацию праздничных мероприятий в столице, высота дерева составит 18 метров. Оформление будет посвящено концепции "Свет внутри". Декор обещают сделать сдержанным, хотя конкретных деталей украшения организатор пока не раскрывает.

В этом году никаких дополнительных развлекательных зон или фотолокаций вокруг елки не будет. На площади будет работать только одна лавка с горячими напитками. Из-за сложной ситуации в энергетике праздничная иллюминация будет работать автономно и, как и в прошлом году, выключаться в 22:00.

"У нас есть свой генератор и свои аккумуляторы, которые будут питать елку. Она потребляет немного — 5–7 кВт", — пояснил Игорь Добруцкий.

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По его словам, финансирование проекта, как и в течение предыдущих 13 лет, полностью взяли на себя меценаты.

Сам монтаж елки начнется в пятницу, 27 ноября, и продлится три дня. После этого специалисты и помощники приступят к украшению, которое планируется завершить к 5 декабря.

К установке елки, для которой подготовили около 3 тысяч хвойных веток, приглашают присоединиться всех желающих киевлян и гостей города.

"Волонтеров, я думаю, будет не менее 500. 27-го мы ждем всех, но не раньше 12:30–13:00", — отметил Игорь Добруцкий.

Новини.LIVE сообщали, что в Киеве и по области до сих пор сложная ситуация с электроснабжением, из-за чего в четверг, 26 ноября 2026 года, продолжают действовать почасовые отключения электроэнергии.

В то же время в городе существуют проблемы со строительством защитных сооружений. Как сообщил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко, несмотря на потребность районных администраций в 500–700 мобильных укрытиях, фактически в столице их сейчас не более 20.