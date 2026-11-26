Встановлення новорічної ялинки в Києві у 2025 році. Фото: Новини.LIVE

У Києві готуються до встановлення новорічної ялинки, монтаж якої розпочнеться у п'ятницю, 27 листопада. Але цьогоріч на Софійській площі не буде ані фотозон, ані розважальних локацій. Гірлянди ж на ялинці працюватимуть автономно від генераторів лише до 22:00 через важку ситуацію в енергосистемі столиці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву президента компанії Folk Ukraine, яка організовує новорічні заходи в столиці, Ігора Добруцького, яку він зробив журналітсам "Суспільне".

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Якою буде новорічна ялинка в Києві цього року і коли відкриття

Головну новорічну ялинку України на Софійській площі у Києві урочисто відкриють 6 грудня — у День святого Миколая. Як повідомив президент компанії Folk Ukraine Ігор Добруцький, яка відповідає за організацію святкових заходів у столиці, висота дерева сягатиме 18 метрів. Оформлення присвятять концепції "Світло всередині". Декор обіцяють зробити стриманим, хоча конкретних деталей оздоблення організатор поки що не розкриває.

Цьогоріч жодних додаткових розважальних зон чи фотолокацій довкола ялинки не облаштовуватимуть. На площі працюватиме лише одна ятка з гарячими напоями. Через складну ситуацію в енергетиці святкова ілюмінація функціонуватиме автономно та, як і минулого року, вимикатиметься о 22:00.

"У нас є свій генератор і свої акумулятори, які живитимуть ялинку. Вона споживає небагато — 5–7 кВт", — пояснив Ігор Добруцький.

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За його словами, фінансування проєкту, як і протягом попередніх 13 років, повністю взяли на себе меценати.

Безпосередній монтаж ялинки почнеться у п'ятницю, 27 листопада, і триватиме три дні. Після цього фахівці та помічники візьмуться за декорування, яке планують завершити до 5 грудня.

До складання дерева, для якого підготували близько 3 тисяч хвойних гілок, запрошують долучитися всіх охочих киян та гостей міста.

"Волонтерів, я думаю, буде щонайменше 500. 27-го ми чекаємо всіх, але не раніше 12:30–13:00", — зазначив Ігор Добруцький.

Новини.LIVE повідомляли, що в Києві та по області досі важка ситуація з електропостачанням через що у четвер, 26 листопада 2026 року, продовжують діяти погодинні відключення електроенергії.

Водночас у місті проблеми з будівництвом захисних споруд. Як повідомив депутат Київської міської ради Андрій Вітренко, попри потребу районних адміністрацій у 500–700 мобільних укриттях, фактично в столиці їх наразі не більше 20.