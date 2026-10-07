Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Киевлянам прогнозируют до +23 °С: какая будет погода завтра

Киевлянам прогнозируют до +23 °С: какая будет погода завтра

Ua ru
7 октября 2026 18:38
Погода в Киеве 8 октября: синоптики прогнозируют потепление до +23
Улицы Киева в солнечную погоду. Фото: КГГА

В четверг, 8 октября, в Киеве и Киевской области ожидается теплая осенняя погода без дождей. В столице днем температура воздуха поднимется до +21...+23 °С, ночью составит около +10 °С, а по области столбики термометров покажут до +23 °С.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр.

Реклама
Погода в Киеве
Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 8 октября

В столице в четверг прогнозируют переменную облачность, однако осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит около +10 °С.

Днем в Киеве существенно потеплеет, как и по всей территории Украины. Синоптики прогнозируют +21...+23 °С. Ветер будет южный со скоростью 5–10 м/с.

Прогноз погоды для Киевской области

В Киевской области 8 октября также будет переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +6...+11 °С.

Читайте также:

В течение дня воздух прогреется до +18...+23 °С. Южный ветер будет достигать скорости 5–10 м/с.

Отметим, что 8 октября должно стать одним из последних самых теплых дней 2026 года. После этого дня ожидаются дожди и похолодание.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что во время российской атаки 7 октября значительные повреждения получил склад издательства "Книголав" на Подоле. В результате удара были уничтожены десятки тысяч экземпляров, среди которых новинки и допечатки книг, утраченных во время предыдущей атаки в июле.

Также Новини.LIVE писал, что в Вышгородском районе Киевской области в результате российской атаки сгорел центр реабилитации птиц ""Садиба Нюшанік". Огонь уничтожил помещение центра, где лечили и содержали диких птиц.

погода непогода прогноз погоды погодные условия погода в Киеве
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации