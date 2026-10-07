Погода в Киеве 8 октября: синоптики прогнозируют потепление до +23

Улицы Киева в солнечную погоду. Фото: КГГА

В четверг, 8 октября, в Киеве и Киевской области ожидается теплая осенняя погода без дождей. В столице днем температура воздуха поднимется до +21...+23 °С, ночью составит около +10 °С, а по области столбики термометров покажут до +23 °С.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр.

Реклама

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 8 октября

В столице в четверг прогнозируют переменную облачность, однако осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит около +10 °С.

Днем в Киеве существенно потеплеет, как и по всей территории Украины. Синоптики прогнозируют +21...+23 °С. Ветер будет южный со скоростью 5–10 м/с.

Прогноз погоды для Киевской области

В Киевской области 8 октября также будет переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +6...+11 °С.

Читайте также:

В течение дня воздух прогреется до +18...+23 °С. Южный ветер будет достигать скорости 5–10 м/с.

Отметим, что 8 октября должно стать одним из последних самых теплых дней 2026 года. После этого дня ожидаются дожди и похолодание.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что во время российской атаки 7 октября значительные повреждения получил склад издательства "Книголав" на Подоле. В результате удара были уничтожены десятки тысяч экземпляров, среди которых новинки и допечатки книг, утраченных во время предыдущей атаки в июле.

Также Новини.LIVE писал, что в Вышгородском районе Киевской области в результате российской атаки сгорел центр реабилитации птиц ""Садиба Нюшанік". Огонь уничтожил помещение центра, где лечили и содержали диких птиц.