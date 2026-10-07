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Головна Київ Киянам прогнозують до +23 °С: якою буде погода завтра

Киянам прогнозують до +23 °С: якою буде погода завтра

Ua ru
7 жовтня 2026 18:38
Погода в Києві 8 жовтн: синоптики прогнозують потепління до +23
Вулиці Києва в сонячну погоду. Фото: КМДА

У четвер, 8 жовтня, у Києві та Київській області очікується тепла осіння погода без дощів. У столиці вдень температура повітря підніметься до +21...+23 °С, уночі становитиме близько +10 °С, а по області стовпчики термометрів покажуть до +23 °С.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Киеве
Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 8 жовтня

У столиці в четвер прогнозують мінливу хмарність, проте опадів не очікується. Температура повітря вночі становитиме близько +10 °С.

Удень у Києві суттєво потеплішає, як і по всій території України. Синоптики прогнозують +21...+23 °С. Вітер буде південний зі швидкістю 5–10 м/с.

Прогноз погоди для Київської області

На Київщині 8 жовтня також буде мінлива хмарність, без опадів. Уночі температура повітря коливатиметься в межах +6...+11 °С.

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Протягом дня повітря прогріється до +18...+23 °С. Південний вітер сягатиме швидкості 5–10 м/с.

Зазначимо, що 8 жовтня має стати одним із останніх найтепліших днів 2026 року. Після цього дня очікуються дощі та похолодання.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що під час російської атаки 7 жовтня значних пошкоджень зазнав склад видавництва "Книголав" на Подолі. Внаслідок удару було знищено десятки тисяч примірників, серед яких новинки та додруки книжок, втрачених під час попередньої атаки в липні.

Також Новини.LIVE писав, що у Вишгородському районі Київщини внаслідок російської атаки згорів центр реабілітації птахів "Садиба Нюшанік". Вогонь знищив приміщення центру, де лікували та утримували диких птахів.

погода негода прогноз погоди погодні умови погода в Києві
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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