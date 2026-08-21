Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Киевлянам надо лично готовить дома к зиме: какие варианты

Киевлянам надо лично готовить дома к зиме: какие варианты

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2026 12:36
Подготовка высотных зданий к отключениям электроэнергии в Киеве: как обеспечить энергонезависимость
Палаточные лагеря, развернутые на Троещине в Киеве в 2026 году из-за масштабных отключений электроэнергии. Фото: УНИАН

Киевлян ждет непростой зимний сезон из-за плохой подготовки столицы к отключениям электроэнергии и разрушенных объектов электрогенерации. Чтобы не замерзать в своих домах, до наступления холодов в столичных многоэтажках необходимо установить генераторы или солнечные станции. Оборудование для 25-этажного дома в Киеве обойдется в 2,5 млн грн. Но благодаря государственным и городским программам компенсации жильцы могут платить за эти системы небольшие суммы.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал председатель наблюдательного совета ОО "Национальная платформа ОСМД" Алексей Тихонов.

Реклама

Киевлянам советуют самостоятельно готовить жилье к длительным отключениям света

Прошлый отопительный сезон обернулся катастрофой для киевлян из-за массированных атак России на ТЭЦ в Киеве. В результате власти были вынуждены экстренно спускать воду из батарей и устранять последствия массовых аварий из-за разрывов труб. Поэтому киевлянам пришлось греться во временных пунктах обогрева или мерзнуть дома до наступления весны.

Поэтому первое, что нужно киевлянам перед наступлением холодов, — это генератор. Но Алексей Тихонов убеждает, что сейчас лучше всего себя показывает в работе гибридная солнечная станция с профессиональными аккумуляторами.

Такая система не обеспечит освещением сами квартиры, но гарантирует бесперебойную работу лифтов, наличие горячей и холодной воды, а также циркуляцию теплоносителя, что спасет систему отопления от постоянного слива воды во время отключений электричества.

Читайте также:

"Каждый дом должен самостоятельно заботиться о том, как именно он будет переживать отопительный сезон. В Киеве, например, очень много программ софинансирования, очень много программ поддержки — как местных, так и государственных, которые сейчас помогают нашим домам", — подчеркнул эксперт.

Он привёл пример: стоимость проекта для стандартного 25-этажного дома с одним подъездом, насчитывающего около 200 квартир, составляет 2–2,5 млн грн.

Но благодаря механизмам поддержки жильцам не нужно собирать всю сумму сразу. Город и государство компенсируют 70% от стоимости оборудования, тогда как сам дом оплачивает лишь 30%. К тому же в Киеве действует резервный фонд, который предоставляет ОСМД специальные займы на такую технику. Благодаря кредитованию выплаты распределяются на период от двух до трех лет, и финансовая нагрузка на одну квартиру может составлять около 100 гривен в месяц.

Поэтому Алексей Тихонов советует киевлянам действовать активнее, обсуждать возможные варианты с соседями и выбрать тот вариант, который будет по карману всем.

"Стоимость невысокая, но нужно собраться на общее собрание, принять решение, то есть взять этот кредит, затем приобрести оборудование — город или государство компенсирует 70 % оставшейся суммы, и дом фактически получает систему, обеспечивающую для него независимый источник энергии. Когда отключается электричество, они продолжают работать, на них это не влияет. Единственное, на что хочу обратить внимание, — это касается только систем жизнеобеспечения, то есть подразумевается, что в квартирах при этом света не появляется. То есть появляется вода — горячая и холодная, работает отопление и лифты", — подытожил эксперт.

Как ранее писали Новини.LIVE, российские войска при этом не прекращают атаки на Киев. Каждый вражеский обстрел Киева ракетами и дронами обходится городскому бюджету примерно в полмиллиарда гривен убытков, заявил мэр Виталий Кличко, комментируя масштабы разрушений городской инфраструктуры.

Между тем сохраняется серьезная проблема с возобновлением работы котельных в Киеве. Установка резервных модульных котельных не компенсирует возможную потерю трех ключевых ТЭЦ столицы во время морозов. По словам народного депутата Алексея Кучеренко, Кабмин сократил финансирование аварийной подготовки Киева до 4 млрд грн вместо обещанных десятков миллиардов, поставив под угрозу отопительный сезон.

Столичные власти до сих пор не обнародовали отчеты о проверке состояния жилых домов, хотя уже середина августа. Промедление с аудитом грозит срывом своевременного включения отопления и новыми массовыми прорывами труб.

Кроме того, ракетные удары РФ по добывающим объектам и хранилищам ставят под угрозу поставки газа зимой гораздо сильнее, чем нехватка средств. Эксперт Алексей Кущ предупреждает, что при критическом сценарии распределение газа может осуществляться с ограничениями.

Киев зима электроснабжение отопление война в Украине ОСМД
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации