Подготовка высотных зданий к отключениям электроэнергии в Киеве: как обеспечить энергонезависимость

Палаточные лагеря, развернутые на Троещине в Киеве в 2026 году из-за масштабных отключений электроэнергии. Фото: УНИАН

Киевлян ждет непростой зимний сезон из-за плохой подготовки столицы к отключениям электроэнергии и разрушенных объектов электрогенерации. Чтобы не замерзать в своих домах, до наступления холодов в столичных многоэтажках необходимо установить генераторы или солнечные станции. Оборудование для 25-этажного дома в Киеве обойдется в 2,5 млн грн. Но благодаря государственным и городским программам компенсации жильцы могут платить за эти системы небольшие суммы.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал председатель наблюдательного совета ОО "Национальная платформа ОСМД" Алексей Тихонов.

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Киевлянам советуют самостоятельно готовить жилье к длительным отключениям света

Прошлый отопительный сезон обернулся катастрофой для киевлян из-за массированных атак России на ТЭЦ в Киеве. В результате власти были вынуждены экстренно спускать воду из батарей и устранять последствия массовых аварий из-за разрывов труб. Поэтому киевлянам пришлось греться во временных пунктах обогрева или мерзнуть дома до наступления весны.

Поэтому первое, что нужно киевлянам перед наступлением холодов, — это генератор. Но Алексей Тихонов убеждает, что сейчас лучше всего себя показывает в работе гибридная солнечная станция с профессиональными аккумуляторами.

Такая система не обеспечит освещением сами квартиры, но гарантирует бесперебойную работу лифтов, наличие горячей и холодной воды, а также циркуляцию теплоносителя, что спасет систему отопления от постоянного слива воды во время отключений электричества.

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"Каждый дом должен самостоятельно заботиться о том, как именно он будет переживать отопительный сезон. В Киеве, например, очень много программ софинансирования, очень много программ поддержки — как местных, так и государственных, которые сейчас помогают нашим домам", — подчеркнул эксперт.

Он привёл пример: стоимость проекта для стандартного 25-этажного дома с одним подъездом, насчитывающего около 200 квартир, составляет 2–2,5 млн грн.

Но благодаря механизмам поддержки жильцам не нужно собирать всю сумму сразу. Город и государство компенсируют 70% от стоимости оборудования, тогда как сам дом оплачивает лишь 30%. К тому же в Киеве действует резервный фонд, который предоставляет ОСМД специальные займы на такую технику. Благодаря кредитованию выплаты распределяются на период от двух до трех лет, и финансовая нагрузка на одну квартиру может составлять около 100 гривен в месяц.

Поэтому Алексей Тихонов советует киевлянам действовать активнее, обсуждать возможные варианты с соседями и выбрать тот вариант, который будет по карману всем.

"Стоимость невысокая, но нужно собраться на общее собрание, принять решение, то есть взять этот кредит, затем приобрести оборудование — город или государство компенсирует 70 % оставшейся суммы, и дом фактически получает систему, обеспечивающую для него независимый источник энергии. Когда отключается электричество, они продолжают работать, на них это не влияет. Единственное, на что хочу обратить внимание, — это касается только систем жизнеобеспечения, то есть подразумевается, что в квартирах при этом света не появляется. То есть появляется вода — горячая и холодная, работает отопление и лифты", — подытожил эксперт.

Как ранее писали Новини.LIVE, российские войска при этом не прекращают атаки на Киев. Каждый вражеский обстрел Киева ракетами и дронами обходится городскому бюджету примерно в полмиллиарда гривен убытков, заявил мэр Виталий Кличко, комментируя масштабы разрушений городской инфраструктуры.

Между тем сохраняется серьезная проблема с возобновлением работы котельных в Киеве. Установка резервных модульных котельных не компенсирует возможную потерю трех ключевых ТЭЦ столицы во время морозов. По словам народного депутата Алексея Кучеренко, Кабмин сократил финансирование аварийной подготовки Киева до 4 млрд грн вместо обещанных десятков миллиардов, поставив под угрозу отопительный сезон.

Столичные власти до сих пор не обнародовали отчеты о проверке состояния жилых домов, хотя уже середина августа. Промедление с аудитом грозит срывом своевременного включения отопления и новыми массовыми прорывами труб.

Кроме того, ракетные удары РФ по добывающим объектам и хранилищам ставят под угрозу поставки газа зимой гораздо сильнее, чем нехватка средств. Эксперт Алексей Кущ предупреждает, что при критическом сценарии распределение газа может осуществляться с ограничениями.