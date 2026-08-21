Підготовка висоток до блекаутів в Києві: як забезпечити енергонезалежність

Наметові містечка, які розгорнули на Троєщині у Києві в 2026 році через масштабні блекаути. Фото: УНІАН

Киян чекає непростий зимовий сезон через погану підготовку столиці до блекаутів та винищені об'єкти електрогенерації. Аби не замерзати у власних домівках, до початку холодів, столичним багатоповерхівкам необхідно встановити генератори чи сонячні станції. Обладнання для 25-поверхового будинку у Києві обійдеться у 2,5 млн грн. Але завдяки державним і міським програмам компенсації мешканці мають змогу платити за ці системи невеликі кошти.

Про це в ефірі День.LIVE розповів голова наглядової ради ГО "Національна платформа ОСББ" Олексій Тихонов.

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Киянам радять самостійно готувати житло до тривалих відключень світла

Минулий опалювальний сезон перетворився у катастрофу для киян через масовані атаки Росії по ТЕЦ в Києві. Внаслідок цього, влада була змушена екстрено зливати воду з батарей та долати наслідки масових аварій через розриви труб. Відтак киянам довелося грітися у тимчасових пунктах обігрву або мерзнути вдома до настання весни.

Тому найперше, що треба мати киянам перед настанням холодів — це генератор. Але Олексій Тихонов переконує, що наразі найкраще себе проявляє в роботі гібридна сонячна станція з професійними накопичувачами.

Така система не забезпечить світлом самі квартири, але гарантуватиме безперебійну роботу ліфтів, наявність гарячої та холодної води, а також циркуляцію теплоносія, що врятує систему опалення від постійного зливання води під час знеструмлень.

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"Кожен будинок особисто повинен піклуватися про те, як саме він буде проходити опалювальний сезон. В місті Києві, як приклад, дуже багато програм співфінансування, дуже багато програм підтримки, як місцевих, так і держава допомагає нашим будинкам зараз", — підкреслив експерт.

Він навів приклад, що вартість проєкту для стандартної 25-поверхівки на один під'їзд, що налічує близько 200 квартир, становить 2–2,5 млн грн.

Але завдяки механізмам підтримки мешканцям не потрібно збирати всю суму одразу. Місто та держава компенсують 70% від вартості обладнання, тоді як сам будинок сплачує лише 30%. До того ж у Києві функціонує резервний фонд, який надає ОСББ спеціальні позики на таку техніку. Завдяки кредитуванню виплати розбиваються на період від двох до трьох років, і фінансове навантаження на одну квартиру може складати близько 100 гривень щомісяця.

Тому Олексій Тихонов радить киянам активніше діяти, обговорювати потенційні можливості з сусідами та обрати той варіант, який підійде усім по кишені.

"Ціна вона не велика, але треба зібратися на загальні збори, прийняти рішення, тобто взяти цю позику, потім купити обладнання міста або держава, тобто компенсується 70% які залишаються, і будинок отримує фактично систему, яка забезпечує незалежне джерело енергії для нього. Коли вимикається електрична енергія, вони продовжують працювати, на них це не впливає. Єдине, що хочу звернути увагу, що це стосується тільки систем життєзабезпечення, тобто мається на увазі, що в квартирах при цьому світла не з'являється. Тобто з'являється вода, гаряча-холодна, опалення і працюють ліфти", — підсумував експерт.

Як писали раніше Новини.LIVE, російські війська при цьому не припиняють атак на Київ. Кожен ворожий обстріл Києва ракетами та дронами обходиться міському бюджету приблизно в пів мільярда гривень збитків, заявив мер Віталій Кличко, коментуючи масштаби руйнувань міської інфраструктури.

Тим часом залишається серйозна проблема з поновленням роботи котелень в Києві. Встановлення резервних модульних котелень не компенсує можливу втрату трьох ключових ТЕЦ столиці під час морозів. За словами нардепа Олексія Кучеренка, Кабмін скоротив фінансування аварійної підготовки Києва до 4 млрд грн замість обіцяних десятків мільярдів, поставивши під загрозу опалювальний сезон.

Столична влада досі не оприлюднила звітів про перевірку стану житлових будинків, хоча вже середина серпня. Зволікання з аудитом загрожує зривом своєчасного ввімкнення опалення та новими масовими проривами труб.

На додаток ракетні атаки РФ на видобувні об'єкти та сховища ставлять під загрозу постачання газу взимку значно сильніше, ніж брак коштів. Експерт Олексій Кущ попереджає, що за критичного сценарію розподіл газу може бути поданий з лімітами.