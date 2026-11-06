Украинцы пытаются добраться до работы. Фото: Новини.LIVE

В Киеве жители левого берега вынуждены менять привычные маршруты и тратить больше времени, чтобы добраться до правобережной части столицы. Из-за транспортных трудностей и изменений в работе метрополитена некоторые пассажиры закладывают на дорогу дополнительные 15–40 минут, а другие ищут альтернативные способы передвижения по городу.

Об этом киевляне рассказали журналистке Новини.LIVE Диане Шлыковой.

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Улицы Киева. Фото: Новини.LIVE

Дорога киевлян с левого берега на правый берег

Жители столицы рассказали, что из-за транспортных ограничений им приходится пересматривать ежедневные маршруты. Особенно это касается тех, кто регулярно ездит с левого берега на правый на работу или по личным делам.

По словам опрошенных, дорога стала менее предсказуемой. Часть пассажиров теперь выходит из дома раньше, чтобы иметь запас времени на случай задержек.

Одна из киевлянок рассказала, что уже опоздала из-за неработающей станции метро "Бориспольская". Женщине пришлось срочно искать другой способ добраться до места назначения.

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Другие жители столицы отмечают, что из-за изменений в работе общественного транспорта вынуждены пользоваться альтернативными маршрутами.

Киевляне выражают обеспокоенность возможным дальнейшим осложнением транспортной ситуации. В частности, жители левобережной части столицы опасаются, что в случае непредвиденных обстоятельств транспортное сообщение может существенно ухудшиться.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что на подъездах к Южному мосту в Киеве уже несколько недель возникают пробки. Наибольшие затруднения наблюдаются утром, когда автомобили движутся с левого берега на правый.

Также Новини.LIVE писал, что глава Деснянской РГА Максим Бахматов предупредил об угрозе коммунальной катастрофы в столице. Из-за возможных перебоев с водой, отоплением и электричеством пострадать могут до двух миллионов человек.