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Головна Київ Кияни почали витрачати більше часу на дорогу через проблеми з метро

Кияни почали витрачати більше часу на дорогу через проблеми з метро

Ua ru
6 листопада 2026 10:51
Репортаж
Кияни розповіли про затримки через транспортні проблеми Новини.LIVE
Українці намагаються доїхати на роботу. Фото: Новини.LIVE

У Києві жителі лівого берега змушені змінювати звичні маршрути та витрачати більше часу, щоб дістатися до правобережної частини столиці. Через транспортні труднощі та зміни в роботі метрополітену деякі пасажири закладають на дорогу додаткові 15–40 хвилин, а інші шукають альтернативні способи пересування містом.

Про це кияни розповіли журналістці Новини.LIVE Діані Шликовій.

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Пробки на левом берегу Киева
Вулиці Києва. Фото: Новини.LIVE

Дорога киян з лівого берега на правий берег

Жителі столиці розповіли, що через транспортні обмеження їм доводиться переглядати щоденні маршрути. Особливо це стосується тих, хто регулярно їздить із лівого берега на правий на роботу чи в особистих справах.

За словами опитаних, дорога стала менш передбачуваною. Частина пасажирів тепер виходить із дому раніше, щоб мати запас часу на випадок затримок.

Одна з киянок розповіла, що вже запізнилася через непрацюючу станцію метро "Бориспільська". Жінці довелося терміново шукати інший спосіб дістатися до місця призначення.

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Інші мешканці столиці зазначають, що через зміни в роботі громадського транспорту змушені користуватися альтернативними маршрутами.

Кияни висловлюють занепокоєння щодо можливого подальшого ускладнення транспортної ситуації. Зокрема, жителі лівобережної частини столиці побоюються, що в разі непередбачуваних обставин транспортне сполучення може суттєво погіршитися.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що на під'їздах до Південного мосту в Києві вже кілька тижнів виникають затори. Найбільші ускладнення спостерігаються вранці, коли автомобілі рухаються з лівого берега на правий.

Також Новини.LIVE писав, що голова Деснянської РДА Максим Бахматов попередив про загрозу комунальної катастрофи в столиці. Через можливі перебої з водою, опаленням та електрикою постраждати можуть до двох мільйонів людей.

міст метро транспорт громадський транспорт метрополітен
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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