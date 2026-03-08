Видео
Киевляне устроили Марш женщин с трема идеями (фоторепортаж)

Дата публикации 8 марта 2026 14:35
Марш женщин в Киеве — активисты выступили против изменений в Гражданский кодекс
Марш женщин в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в воскресенье, 8 марта, состоялся Марш женщин, который прошел от парка имени Тараса Шевченко до здания Киевской городской государственной администрации. Одним из главных требований участниц было не допускать рассмотрения изменений в Гражданский кодекс.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

Марш женщин в Киеве 8 марта

Участники акции несли в руках плакаты и скандировали различные лозунги, в частности:

  • "Вернуть каждую";
  • "Права женщин — права человека";
  • "Руки прочь от прав женщин";
  • "Гражданский кодекс не пройдет";
  • "Женщина — это не аксессуар".
Марш жінок у Києві 8 березня 2026 року
Участники Марша женщин в Киеве 8 марта. Фото: Новини.LIVE
Кияни провели Марш жінок 8 березня
Марш женщин в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Изменения в Гражданском кодексе, против которых выступают киевляне, касаются правил развода, бракосочетания и других деталей. Кроме того, активисты хотят, чтобы служба военнослужащих в армии улучшилась. Они призывают отказаться от устаревших стереотипов и внедрять нормы, которые господствуют во всем мире.

Один из участников Марша, Руслан, отметил, что это способ поддержать женщин, которые не могут публично говорить о своих правах. В частности, речь идет о военнослужащих.

"Есть несправедливость в Украине, что женщины до сих пор остаются самой дискриминируемой группой населения в Украине, так и в мире... Мы должны отстаивать право говорить об этом", — говорит Руслан.

Учасники Маршу жінок у Києві
Мужчины на Марше женщин. Фото: Новини.LIVE
Учасниця Маршу жінок у Києві 8 березня 2026 року
Женщина с плакатом. Фото: Новини.LIVE
Марш жінок у Києві сьогодні 8 березня
Марш женщин в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Еще одна участница отметила, что сейчас слишком много продвигают законодательные инициативы, которые могут ограничить права женщин.

Кроме того, активисты привлекают внимание к женщинам, которые находятся в российском плену.

У Києві відбувся Марш жінок 8 березня
Участники акции в Киеве. Фото: Новини.LIVE

"Я хочу жить в обществе, где не нужно бояться — где можно свободно выражать себя и чувствовать себя в безопасности", — говорит участница Марша.

Основные идеи Марша

Коммуникатор марша Виктория отметила, что акцией пытаются привлечь внимание к трем основным вопросам.

"Нынешний Марш, он выходит с тремя основными требованиями, которые обращены к украинской власти. Прежде всего, это отмена законопроекта о новом Гражданском кодексе. Мы требуем его отменить, не продвигать дальше в Верховной Раде и пересмотреть его", — говорит она.

Учасниці акції у Києві 8 березня
Участницы Марша женщин с плакатами. Фото: Новини.LIVE

Следующим требованием являются права женщин в армии. Участники призывают обеспечить качественное внедрение закона №13037, который вносит изменения в уставы ВСУ для предотвращения дискриминации и сексуальных домогательств.

"И третье наше требование, это не требование, а напоминание о женщинах, которые находятся в российском плену", — добавила Виктория.

Марш жінок у Києві 8 березня 2026 року
Марш женщин. Фото: Новини.LIVE

8 марта в Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил гражданок с Международным днем борьбы за права женщин.

Новини.LIVE рассказывали, как возник праздник 8 марта и как изменилось содержание. Также мы собрали подборку искренних и красивых поздравлений.

А в Одессе сегодня военные Одесского пограничного отряда дарили цветы женщинам.

Киев украинцы акция 8 марта Международный женский день
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
