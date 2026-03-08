У Києві відбувся Марш жінок 8 березня — активісти висунули вимоги до влади

Марш жінок у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві у неділю, 8 березня, відбувся Марш жінок від парку Тараса Шевченка до Київської міської державної адміністрації. Зокрема, серед основних вимог те, щоб зміни до Цивільного кодексу не були розглянуті Верховною Радою України.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Марш жінок у Києві 8 березня

Учасники акції несли в руках плакати та скандували різні гасла, зокрема:

"Повернути кожну";

"Права жінок — права людини";

"Руки геть від прав жінок";

"Цивільний кодекс не пройде";

"Жінка — це не аксесуар".

Учасники Маршу жінок у Києві 8 березня. Фото: Новини.LIVE

Марш жінок у Києві. Фото: Новини.LIVE

Зміни у Цивільному кодексі, проти яких виступають кияни, торкаються правил розлучення, одруження та інших деталей. Крім того, активісти прагнуть, аби служба військовослужбовець в армії покращилася. Вони закликають відмовитися від застарілих стереотипів та впроваджувати норми, які панують у всьому світі.

Один з учасників Маршу, Руслан, наголосив, що це спосіб підтримати жінок, які не можуть публічно говорити про свої права. Зокрема, йдеться про військовослужбовиць.

"Є несправедливість в Україні, що жінки досі залишаються найбільшою дискримінованою групою населення в Україні, так і в світі... Ми маємо відстоювати право говорити про це", — каже Руслан.

Чоловіки на Марші жінок. Фото: Новини.LIVE

Жінка з плакатом. Фото: Новини.LIVE

Марш жінок у Києві. Фото: Новини.LIVE

Ще одна учасниця наголосила, що наразі надто багато просувають законодавчі ініціативи, які можуть обмежити права жінок.

Крім того, активісти привертають увагу до жінок, які перебувають у російському полоні.

Учасники акції в Києві. Фото: Новини.LIVE

"Я хочу жити в суспільстві, де не потрібно боятися — де можна вільно виражати себе і почуватися в безпеці", — каже учасниця Маршу.

Основні ідеї Маршу

Комунікаційниця маршу Вікторія зауважила, що акцією намагаються привернути увагу до трьох основних питань.

"Цьогорічний Марш, він виходить з трьома основними вимогами, які звернені до української влади. Перш за все, це скасування законопроєкту про новий Цивільний кодекс. Ми вимагаємо його відмінити, не просувати далі у Верховній Раді і переглянути його", — каже вона.

Учасниці Маршу жінок з плакатами. Фото: Новини.LIVE

Наступною вимогою є права жінок у війську. Учасники закликають забезпечити якісне впровадження закону №13037, який вносить зміни до статутів ЗСУ для запобігання дискримінації та сексуальним домаганням.

"І третя наша вимога, це не вимога, а нагадування про жінок, які знаходяться в російському полоні", — додала Вікторія.

Марш жінок. Фото: Новини.LIVE

8 березня в Україні

Український лідер Володимир Зеленський привітав громадянок з Міжнародним днем боротьби за права жінок.

Новини.LIVE розповідали, як виникло свято 8 березня та як змінився зміст. Також ми зібрали добірку щирих та красивих привітань.

А в Одесі сьогодні військові Одеського прикордонного загону дарували квіти жінкам.