Тарас Шевченко — как почтили память писателя в Киеве

В день рождения Тараса Шевченко, 9 марта, в Киеве состоялась акция памяти. Киевляне вышли с национальной символикой и флагами.

Киевляне 9 марта вышли к памятнику имени Тараса Шевченко с флагами и национальной символикой, чтобы выразить уважение Кобзарю по случаю его дня рождения.

Участница акции Наталья рассказала, что писатель поднял украинское слово до уровня мировой литературы. Его сборник "Кобзарь" стал одним из самых популярных украинских произведений. Шевченко остается для украинцев моральным ориентиром и символом национальной идентичности.

"Это проводник нации, наш максимум, на который мы можем равняться до сих пор. И если мы даже проходя мимо не будем подходить, не будем чествовать, то зачем здесь жить?" — сказала женщина.

Сегодня в Одессе прохожие читали стихи Кобзаря. За каждое прочитанное слово Тараса Шевченко одесситам дарили конфеты. Таким образом горожане почтили память выдающегося писателя.

Также в день рождения Шевченко к украинцам обратился Кирилл Буданов. Он назвал Кобзаря фигурой, объединяющей украинское стремление к свободе и вспомнил его строки из "Заповіту".