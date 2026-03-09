Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Киевляне вышли на акцию памяти Тараса Шевченко — видео

Киевляне вышли на акцию памяти Тараса Шевченко — видео

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 18:34
Тарас Шевченко — как почтили память писателя в Киеве
Акция памяти Тараса Шевченко в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В день рождения Тараса Шевченко, 9 марта, в Киеве состоялась акция памяти. Киевляне вышли с национальной символикой и флагами. 

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн.

Реклама
Читайте также:

Акция памяти Тараса Шевченко в Киеве 9 марта

Киевляне 9 марта вышли к памятнику имени Тараса Шевченко с флагами и национальной символикой, чтобы выразить уважение Кобзарю по случаю его дня рождения.

Участница акции Наталья рассказала, что писатель поднял украинское слово до уровня мировой литературы. Его сборник "Кобзарь" стал одним из самых популярных украинских произведений. Шевченко остается для украинцев моральным ориентиром и символом национальной идентичности.

"Это проводник нации, наш максимум, на который мы можем равняться до сих пор. И если мы даже проходя мимо не будем подходить, не будем чествовать, то зачем здесь жить?" — сказала женщина.

Сегодня в Одессе прохожие читали стихи Кобзаря. За каждое прочитанное слово Тараса Шевченко одесситам дарили конфеты. Таким образом горожане почтили память выдающегося писателя.

Также в день рождения Шевченко к украинцам обратился Кирилл Буданов. Он назвал Кобзаря фигурой, объединяющей украинское стремление к свободе и вспомнил его строки из "Заповіту".

Киев писатели Тарас Шевченко акция память
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации