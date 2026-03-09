Тарас Шевченко — у Києві відбулась акція пам'яті 9 березня

У Києві відбулася акція пам'яті Тараса Шевченка — відео
У Києві 9 березня столиці відбулась акція пам'яті Тараса Шевченка. Жителі столиці висловили шану Кобзарю з нагоди його дня народження.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн.
Акція пам'яті Тараса Шевченка у Києві 9 березня
Кияни 9 березня вийшли до пам'ятника імені Тараса Шевченка з прапорами та національною символікою, аби висловили шану Кобзарю з нагоди його дня народження.
Учасниця акції Наталія розповіла, що письменник підніс українське слово до рівня світової літератури. Його збірка "Кобзар" стала однією з найпопулярніших українських творів. Шевченко залишається для українців моральним орієнтиром і символом національної ідентичності.
"Це провідник нації, наш максимум, на який ми можемо рівнятися досі. І якщо ми навіть проходячи повз не будемо підходити, не будемо вшановувати, то навіщо тут жити?" — сказала жінка.
Сьогодні в Одесі перехожі читали вірші Кобзаря. За кожне прочитане слово Тараса Шевченка одеситамдарували цукерки. Таким чином містяни вшанували пам'ять видатного письменника.
Також в народження Шевченка до українців звернувся Кирило Буданов. Він назвав Кобзаря постаттю, що об'єднує українське прагнення до свободи і згадав його рядки із "Заповіту".
