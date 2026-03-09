Відео
Відео

Головна Київ У Києві відбулася акція пам'яті Тараса Шевченка — відео

У Києві відбулася акція пам'яті Тараса Шевченка — відео

Дата публікації: 9 березня 2026 18:34
Тарас Шевченко — у Києві відбулась акція пам'яті 9 березня
Акція пам'яті Тараса Шевченка у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві 9 березня столиці відбулась акція пам'яті Тараса Шевченка. Жителі столиці висловили шану Кобзарю з нагоди його дня народження.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн. 

Читайте також:

Акція пам'яті Тараса Шевченка у Києві 9 березня

Кияни 9 березня вийшли до пам'ятника імені Тараса Шевченка з прапорами та національною символікою, аби висловили шану Кобзарю з нагоди його дня народження. 

Учасниця акції Наталія розповіла, що письменник підніс українське слово до рівня світової літератури. Його збірка "Кобзар" стала однією з найпопулярніших українських творів. Шевченко залишається для українців моральним орієнтиром і символом національної ідентичності.

"Це провідник нації, наш максимум, на який ми можемо рівнятися досі. І якщо ми навіть проходячи повз не будемо підходити, не будемо вшановувати, то навіщо тут жити?" — сказала жінка. 

Сьогодні в Одесі перехожі читали вірші Кобзаря. За кожне прочитане слово Тараса Шевченка одеситамдарували цукерки. Таким чином містяни вшанували пам'ять видатного письменника. 

Також в народження Шевченка до українців звернувся Кирило Буданов. Він назвав Кобзаря постаттю, що об'єднує українське прагнення до свободи і згадав його рядки із "Заповіту". 

Київ письменники Тарас Шевченко акція пам'ять
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
