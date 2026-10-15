Массовая закупка аккумуляторов: как киевляне подготовились к отключениям света

Мужчина покупает батарейки на рынке. Фото: Новини.LIVE

В этом году Киеву не грозит зимний "холодомор", поскольку большинство синоптиков и метеорологов прогнозируют мягкую погоду. Кроме того, значительная часть киевлян массово запаслась зарядными станциями. Заряжать домашние аккумуляторы будут помогать периодические включения света от ДТЭК, которых хватит для полного обеспечения автономности.

Такое мнение в эфире Ранок.LIVE высказал заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрей Закревский.

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Киевляне лучше подготовились к зимнему сезону и отключениям

Эксперт сообщил, что горожане накопили колоссальный объем резервного питания. Статистика продаж таких компаний, как EcoFlow и других производителей, указывает на то, что жители столицы завезли в свои квартиры и частные дома батареи общей мощностью 3 гигаватта. В настоящее время непосредственно в городе и на прилегающих территориях уже функционируют и подключены к сетям аккумуляторы емкостью 800 мегаватт.

Благодаря такой массовой подготовке почти половина жителей города сможет спокойно пережить периоды отключений электроэнергии. По оценке специалиста, 40% киевлян фактически стали самообеспеченными благодаря собственным системам децентрализованной генерации и накопления энергии.

Со своей стороны, как считает аналитик, у компании ДТЭК будет достаточно возможностей, чтобы подавать электроэнергию хотя бы на несколько часов в сутки. Этого времени вполне хватит горожанам для подзарядки своих домашних станций. Даже в самых сложных условиях по всей столице гарантированно будут действовать одна-две очереди отключений.

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Кроме того, значительную роль играет и благоприятный метеорологический прогноз. Большинство имеющихся прогнозов указывают на то, что температурный режим зимой будет достаточно мягким по сравнению с прошлым сезоном, когда наблюдались затяжные сильные морозы. Это значительно снизит нагрузку на общую сеть и исключит повторение кризисных ситуаций.

"Я уверен, что это не приведет к "холодомору", потому что будет теплая зима", — подчеркнул Андрей Закревский.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 14 октября российские войска нанесли массированный комбинированный удар по украинской критической инфраструктуре, поразив все три теплоэлектроцентрали Киева, а также энергетические объекты Киевской и Харьковской областей. В столице эта атака унесла жизни пяти человек, ещё 36 граждан получили ранения.

Поражение генерирующих мощностей поставило Киев перед угрозой масштабного коллапса, поскольку две трети города, в основном правый берег, напрямую зависят от функционирования этих ТЭЦ. Из-за недостаточной готовности к зиме и регулярных обстрелов мегаполис уже столкнулся с перебоями в подаче света и воды, а также с критическими рисками для отопительного сезона.

Эксперт Станислав Игнатьев отмечает, что разрушение станций не только потребует колоссальных бюджетных затрат на восстановление, но и несет прямую угрозу полной остановки городской системы водоснабжения.

В то же время в Москве продолжение атак на гражданскую инфраструктуру объясняют отсутствием четких договоренностей. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что удары продолжаются, поскольку инициированное Дональдом Трампом так называемое «энергетическое перемирие» не имело четко конкретизированных условий и параметров.