Масова закупівля акумуляторів: як кияни підготувалися до відключень світла

Чоловік купує батарейки на базарі. Фото: Новини.LIVE

Цього року Києву не загрожує зимовий "холодомор", оскільки більшість синоптиків та метеорологів прогнозують м'яку погоду. Окрім того, значна частина киян масово запаслися зарядними станціями. Заряджати домашні акумулятори допомагатимуть періодичні ввімкнення світла від ДТЕК, яких вистачить для повної підтримки автономності.

Таку думку в ефірі Ранок.LIVE висловив заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів Андрій Закревський в ефірі Ранок.LIVE.

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Кияни краще підготувалися до зимого сезону та відключенб

Експерт повідомив, що містяни накопичили колосальний обсяг резервного живлення. Статистика продажів таких компаній, як EcoFlow та інших виробників, вказує на те, що жителі столиці завезли у свої квартири та приватні будинки батареї загальною потужністю 3 гігавати. Наразі безпосередньо в місті та на прилеглих територіях уже функціонують і підключені до мереж акумулятори ємністю 800 мегаватів.

Завдяки такій масовій підготовці майже половина жителів міста зможе спокійно пережити періоди знеструмлень. За оцінкою фахівця, 40% киян фактично стали самозабезпеченими завдяки власним системам децентралізованої генерації та накопичення енергії.

Зі свого боку, як вважає аналітик, компанія ДТЕК матиме достатньо можливостей, щоб подавати електроенергію хоча б на кілька годин на добу. Цього часу цілком вистачить містянам для підзарядки своїх домашніх станцій. Навіть за найскладніших умов по всій столиці гарантовано діятимуть одна-дві черги відключень.

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Окрім цього, значну роль відіграє і сприятливий метеорологічний прогноз. Більшість наявних прогнозів вказують на те, що температурний режим взимку буде достатньо м'яким, порівняно з минулим сезоном, де були затяжні сильні морози. Це значно знизить навантаження на загальну мережу та унеможливить повторення кризових ситуацій.

"Я впевнений, що це не призведе до "холодомору", тому що буде тепла зима", — наголосив Андрій Закревський.

Новини.LIVE інформували, що у ніч на 14 жовтня російські війська завдали масованого комбінованого удару по українській критичній інфраструктурі, поціливши в усі три теплоелектроцентралі Києва, а також в енергетичні об'єкти Київщини та Харківщини. У столиці ця атака забрала життя п'ятьох людей, ще 36 громадян дістали поранення.

Ураження генерувальних потужностей поставило Київ перед загрозою масштабного колапсу, оскільки дві третини міста, здебільшого правий берег, безпосередньо залежать від функціонування цих ТЕЦ. Через неналежну готовність до зими та регулярні обстріли мегаполіс уже зіткнувся з перебоями в подачі світла й води, а також із критичними ризиками для опалювального сезону.

Експерт Станіслав Ігнатьєв наголошує, що руйнація станцій не лише вимагатиме колосальних бюджетних витрат на відновлення, а й несе пряму загрозу повної зупинки міської системи водопостачання.

Водночас у Москві продовження атак по цивільній інфраструктурі пояснюють відсутністю чітких домовленостей. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що удари тривають, оскільки ініційоване Дональдом Трампом так зване "енергетичне перемир'я" не мало чітко конкретизованих умов та параметрів.