Дмитрий Беспалов призвал Киев адаптировать школы к войне по примеру Харькова

Дети за партой в школе. Фото: Харьковская ОВА

В скором времени Киев может оказаться в условиях, когда властям придется полностью перестраивать образовательный процесс по примеру прифронтовых регионов. Эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов заявил, что из-за постоянных воздушных атак и длительного пребывания детей в хранилищах полноценные уроки в столичных школах становятся фактически невозможными. По его мнению, Киеву необходимо срочно перенять опыт прифронтового Харькова, где обучение в укрытиях уже организовано в несколько смен с четким поминутным расписанием.

Об этом Дмитрий Беспалов заявил в эфире программы "Київский час".

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Проблема пребывания детей в хранилищах

Ситуация с безопасностью в столице заставляет учащихся проводить большую часть учебного времени в подвальных помещениях , где нет условий для нормального усвоения материала.

Беспалов поделился собственным родительским опытом, отметив, что школьники часами просто сидят на скамейках во время тревог вместо получения знаний.

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"У меня двое детей. Мои дети сегодня большую половину дня провели в хранилище, просто сидя на скамейке. Учиться в таких условиях невозможно. В чем растерянность — в том, что ответственные лица считают, что это временно, что скоро все закончится, и не предлагают никаких действий, как выходить из этой ситуации", — рассказал эксперт.

Пример Харькова для столицы

По словам Беспалова, выходом для Киева может стать внедрение харьковского опыта, где при наличии обустроенного бомбоубежища уроки проводятся в три смены.

Он отметил, что в Харькове научились расписывать занятия в подземных классах буквально до минуты, чтобы максимально эффективно использовать безопасное пространство.

Кроме того, там четко приоритезировали школьные предметы: важнейшие дисциплины преподают детям очно в укрытиях, а остальную программу перевели в онлайн-формат или оставили для самостоятельной обработки дома.

Как писали Новини.LIVE ранее, в эфире программы "Київський час" депутат Киевсовета Динара Габибулаева подчеркнула, что безопасность и образование детей являются главными причинами, почему семьи покидают столицу и уезжают за границу. Она считает, что из-за пандемии и полномасштабной войны молодое поколение киевлян уже потеряло значительную часть полноценного учебного процесса.

Также мы сообщали, что киевские школы могут перейти на дистанционное обучение из-за тревог. В Киеве подготовили несколько вариантов организации обучения в школах на случай ухудшения ситуации безопасности. При необходимости школы смогут оперативно изменять модель обучения.