Дмитрий Беспалов призвал Киев адаптировать школы к войне по примеру Харькова

Киевские школы могут перейти на три смены в укрытиях из-за атак
В скором времени Киев может оказаться в условиях, когда властям придется полностью перестраивать образовательный процесс по примеру прифронтовых регионов. Эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов заявил, что из-за постоянных воздушных атак и длительного пребывания детей в хранилищах полноценные уроки в столичных школах становятся фактически невозможными. По его мнению, Киеву необходимо срочно перенять опыт прифронтового Харькова, где обучение в укрытиях уже организовано в несколько смен с четким поминутным расписанием.
Об этом Дмитрий Беспалов заявил в эфире программы "Київский час".
Проблема пребывания детей в хранилищах
Ситуация с безопасностью в столице заставляет учащихся проводить большую часть учебного времени в подвальных помещениях , где нет условий для нормального усвоения материала.
Беспалов поделился собственным родительским опытом, отметив, что школьники часами просто сидят на скамейках во время тревог вместо получения знаний.
"У меня двое детей. Мои дети сегодня большую половину дня провели в хранилище, просто сидя на скамейке. Учиться в таких условиях невозможно. В чем растерянность — в том, что ответственные лица считают, что это временно, что скоро все закончится, и не предлагают никаких действий, как выходить из этой ситуации", — рассказал эксперт.
Пример Харькова для столицы
По словам Беспалова, выходом для Киева может стать внедрение харьковского опыта, где при наличии обустроенного бомбоубежища уроки проводятся в три смены.
Он отметил, что в Харькове научились расписывать занятия в подземных классах буквально до минуты, чтобы максимально эффективно использовать безопасное пространство.
Кроме того, там четко приоритезировали школьные предметы: важнейшие дисциплины преподают детям очно в укрытиях, а остальную программу перевели в онлайн-формат или оставили для самостоятельной обработки дома.
Как писали Новини.LIVE ранее, в эфире программы "Київський час" депутат Киевсовета Динара Габибулаева подчеркнула, что безопасность и образование детей являются главными причинами, почему семьи покидают столицу и уезжают за границу. Она считает, что из-за пандемии и полномасштабной войны молодое поколение киевлян уже потеряло значительную часть полноценного учебного процесса.
Также мы сообщали, что киевские школы могут перейти на дистанционное обучение из-за тревог. В Киеве подготовили несколько вариантов организации обучения в школах на случай ухудшения ситуации безопасности. При необходимости школы смогут оперативно изменять модель обучения.