Дмитро Беспалов закликав Київ адаптувати школи до війни за прикладом Харкова

Діти за партою у школі. Фото: Харківська ОВА

Незабаром Київ може опинитися в умовах, коли владі доведеться повністю перебудовувати освітній процес за прикладом прифронтових регіонів. Експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов заявив, що через постійні повітряні атаки та тривале перебування дітей у сховищах повноцінні уроки у столичних школах стають фактично неможливими. На його думку, Києву необхідно терміново перейняти досвід прифронтового Харкова, де навчання в укриттях уже організували у кілька змін із чітким похвилинним розкладом.

Про це Дмитро Беспалов заявив у ефірі програми "Київський час".

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Проблема перебування дітей у сховищах

Ситуація з безпекою у столиці змушує учнів проводити більшу частину навчального часу в підвальних приміщеннях, де немає умов для нормального засвоєння матеріалу.

Беспалов поділився власним батьківським досвідом, зазначивши, що школярі годинами просто сидять на лавках під час тривог замість здобуття знань.

"В мене двоє дітей. Мої діти сьогодні більшу половину дня провели в сховищі, просто сидячи на лавці. Навчатися в таких умовах неможливо. В чому розгубленість — в тому, що відповідальні особи вважають, що це тимчасово, що скоро все закінчиться, і не пропонують жодних дій, як виходи з цієї ситуації", — розповів експерт.

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Приклад Харкова для столиці

За словами Беспалова, виходом для Києва може стати впровадження харківського досвіду, де за наявності облаштованого бомбосховища уроки проводять у три зміни.

Він зауважив, що у Харкові навчилися розписувати заняття у підземних класах буквально до хвилини, щоб максимально ефективно використовувати безпечний простір.

Крім того, там чітко пріоритезували шкільні предмети: найважливіші дисципліни викладають дітям очно в укриттях, а решту програми перевели в онлайн-формат або залишили для самостійного опрацювання вдома.

Як писали Новини.LIVE раніше, в ефірі програми "Київський час" депутатка Київради Дінара Габібулаєва наголосила, що безпека та освіта дітей є головними причинами, чому родини залишають столицю та виїжджають за кордон. Вона вважає, що через пандемію та повномасштабну війну молоде покоління киян уже втратило значну частину повноцінного навчального процесу.

Також ми повідомляли, що київські школи можуть перейти на дистанційне навчання через тривоги. У Києві підготували кілька варіантів організації навчання у школах на випадок погіршення безпекової ситуації. За потреби школи зможуть оперативно змінювати модель навчання.