Киевский террорист хвалил Гитлера и часто срывался на соседей

Стрелок, устроивший массовую стрельбу 18 апреля.

Трагедия со стрельбой, произошедшая в минувшую субботу, 18 апреля, в Киеве вновь актуализировала вопрос целесообразности свободного владения оружием. Глава Нацполиции Иван Выговский рассказал о специфическом мировоззрении киевского террориста, но главной причиной кровавой стрельбы пока считает внезапную вспышку агрессии на почве ссор с соседями.

Об этом Иван Выговский рассказал в интервью "РБК-Украина".

Почему поведение киевского стрелка было странным

Глава Национальной полиции Иван Выговский в разговоре с журналистами подробно прокомментировал личность подозреваемого в стрельбе, которая произошла 18 апреля. По данным следствия, мужчина имел специфические увлечения, что указывало на его нестабильные и радикальные взгляды.

В частности, правоохранители обнаружили активность нападающего в социальных сетях, где он вел страницу под названием "Бахмут ВДВ". Еще в 2017 году на этом ресурсе появлялись шокирующие публикации, прямо противоречащие общечеловеческим ценностям и законам Украины.

"Он писал там разные странные вещи. Мол, Гитлер был прав, всех надо сжечь и так далее. Эти сообщения были еще в 2017 году, но тем не менее, это характеризует его как человека", — отметил Иван Выговский.

Несмотря на наличие таких агрессивных и пророссийских настроений в прошлом, руководство Нацполиции предостерегает от поспешных выводов относительно идеологической подоплеки теракта. Вопрос о том, было ли убийство украинцев формой выражения его приверженности к России, остается лишь одной из версий, которую должны тщательно проверить специалисты.

"Конкретно в этом случае я бы так не говорил, это надо исследовать. Я больше склоняюсь к тому, что у него возник бытовой конфликт и поэтому он сорвался", — подчеркнул глава Национальной полиции.

Между тем дискуссии вокруг того, как человек с подобными взглядами и психологическим профилем мог легально владеть спецсредствами, только набирают обороты в общественном пространстве.

Как писали уже Новини.LIVE, ранее глава МВД Украины Игорь Клименко сообщал, что мужчина вел себя неадекватно. На его телефоне нашли видео, где мужчина стреляет из оружия, называет себя "русским генералом" и ссорится с соседями.

Также выяснилось, что мужчина родился в России, служил в Одесской области и долгое время проживал в Киеве. Он имел разрешение на оружие, которое получил в 2020 году. Кроме того, мужчина был конфликтным и неоднократно ссорился с соседями по разным причинам.

Террориста ликвидировали в супермаркете, где он успел взять в заложники посетителей и убил еще нескольких человек. В целом количество жертв от теракта составляет семь человек.

Вместе с тем теракт в Киеве привел к масштабному скандалу и критике правоохранительных органов. Причиной этого стал побег патрульных с места стрельбы. Общество и Верховная Рада Украины требовали отставки Клименко и Выговского после теракта в Киеве.

Сейчас полицейским объявили подозрение. Продолжается служебное расследование и судебные заседания.