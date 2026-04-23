Київський терорист хвалив Гітлера та часто зривався на сусідів

Стрілець, який вчинив масову стрілянину 18 квітня.

Трагедія зі стріляниною, що сталася минулої суботи, 18 квітня, у Києві знову актуалізувала питання доцільності вільного володіння зброєю. Голова Нацполіції Іван Вигівський розповів про специфічний світогляд київського терориста, але головною причиною кривавої стрілянини наразі вважає раптовий спалах агресії на ґрунті сварок із сусідами.

Про це Іван Вигівський розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

Чому поведінка київського стрільця була дивною

Голова Національної поліції Іван Вигівський у розмові з журналістами детально прокоментував особу підозрюваного у стрілянині, що сталася 18 квітня. За даними слідства, чоловік мав специфічні захоплення, що вказувало на його нестабільні та радикальні погляди.

Зокрема, правоохоронці виявили активність нападника у соціальних мережах, де він вів сторінку під назвою "Бахмут ВДВ". Ще у 2017 році на цьому ресурсі з'являлися шокуючі публікації, що прямо суперечать загальнолюдським цінностям та законам України.

"Він писав там різні дивні речі. Мовляв, Гітлер був правий, всіх треба спалити і так далі. Ці дописи були ще в 2017 році, але тим не менш, це характеризує його як людину", — зауважив Іван Вигівський.

Попри наявність таких агресивних та проросійських настроїв у минулому, керівництво Нацполіції застерігає від поспішних висновків щодо ідеологічного підґрунтя теракту. Питання про те, чи було вбивство українців формою вираження його прихильності до Росії, залишається лише однією з версій, яку мають ретельно перевірити фахівці.

"Конкретно у цьому випадку я б так не казав, це треба досліджувати. Я більше схиляюсь до того, що в нього виник побутовий конфлікт і через це він зірвався", — підкреслив голова Національної поліції.

Тим часом дискусії навколо того, як людина з подібними поглядами та психологічним профілем могла легально володіти спецзасобами, лише набирають обертів у суспільному просторі.

Як писали уже Новини.LIVE, раніше глава МВС України Ігор Клименко повідомляв, що чоловік поводився неадекватно. На його телефоні знайшли відео, де чоловік стріляє зі зброї, називає себе "російським генералом" та свариться з сусідами.

Також з'ясувалося, що чоловік народився в Росії, служив в Одеській області та тривалий час проживав у Києві. Він мав дозвіл на зброю, який отримав у 2020 році. Крім того, чоловік був конфліктним і неодноразово сварився з сусідами з різних причин.

Терориста ліквідували у супермаркеті, де він встиг взяти у заручники відвідувачів та вбив ще кількох осіб. Загалом кількість жертв від теракту становить семеро осіб.

Разом з тим теракт в Києві призвів до масштабного скандалу та критики правоохоронних органів. Причиною цього стала втеча патрульних з місця стрілянини. Суспільство та Верховна Рада України вимагали відставки Клименка та Вигівського після теракту в Києві.

Наразі поліцейським оголосили підозру. Триває службове розслідування та судові засідання.