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Главная Киев Киевскую область накроют облака и дожди: прогноз на завтра

Киевскую область накроют облака и дожди: прогноз на завтра

Ua ru
16 октября 2026 21:36
Погода в Киеве и Киевской области 17 октября: прохладная температура и дожди Вечерний Киев
Украинцы на улицах Киева под дождем. Иллюстративное фото: "Вечерний Киев"/Алексей Самсонов

В субботу, 17 октября, в Киеве и Киевской области ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь, а температура воздуха днем достигнет +18 °C. В столице будет несколько прохладнее, чем в отдельных районах области, однако ночная температура останется относительно высокой для середины осени, а скорость восточного ветра составит от 5 до 10 метров в секунду.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр.

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погода в Киеве
Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области 17 октября

По прогнозу синоптиков, в субботу на территории Киевской области будет преобладать облачная погода. Местами ожидается небольшой дождь.

Температура воздуха в Киевской области ночью составит от +7 до +12 °C. В дневные часы столбики термометров поднимутся до +13…+18 °C.

В Киеве ночью прогнозируют от +10 до +12 °C, а днем воздух прогреется до +14…+16 °C. Самая высокая дневная температура в области может быть на два градуса выше, чем в столице.

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Ветер будет восточным со скоростью 5–10 м/с.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в Киеве с 17 октября начнется отопительный сезон для жилого фонда. По словам мэра Виталия Кличко, для полного запуска системы теплоснабжения потребуется около семи дней. Решение приняли с учетом похолодания и необходимости снизить нагрузку на электросети.

Также Новини.LIVE писал, что после российских ударов все киевские ТЭЦ прекратили генерацию электроэнергии. В то же время теплоэлектроцентрали продолжили производить тепло для нужд столицы. Энергетики работали над восстановлением поврежденного оборудования и возобновлением электрогенерации.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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