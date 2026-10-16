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Головна Київ Київщину накриють хмари та дощі: прогноз на завтра

Київщину накриють хмари та дощі: прогноз на завтра

Ua ru
16 жовтня 2026 21:36
Погода в Києві та Київській області 17 жовтня: прохолодна температура і дощі Вечірній Київ
Українці на вулицях Києва під дощем. Ілюстративне фото: "Вечірній Київ"/Олексій Самсонов

У суботу, 17 жовтня, у Києві та Київській області очікується хмарна погода, місцями пройде невеликий дощ, а температура повітря вдень сягатиме +18 °C. У столиці буде дещо прохолодніше, ніж в окремих районах області, проте нічна температура залишатиметься відносно високою для середини осені, а швидкість східного вітру становитиме від 5 до 10 метрів за секунду.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Укрогідрометцентр.

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Погода в Україні. Фото: Укрогідрометцентр

Погода в Києві та області 17 жовтня

За прогнозом синоптиків, у суботу на території Київщини переважатиме хмарна погода. Місцями очікується невеликий дощ.

Температура повітря в Київській області вночі становитиме від +7 до +12 °C. У денні години стовпчики термометрів піднімуться до +13…+18 °C.

У Києві вночі прогнозують від +10 до +12 °C, а вдень повітря прогріється до +14…+16 °C. Найвища денна температура в області може бути на два градуси вищою, ніж у столиці.

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Вітер буде східним зі швидкістю 5–10 м/с.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що у Києві з 17 жовтня розпочнеться опалювальний сезон для житлового фонду. За словами мера Віталія Кличка, для повного запуску системи теплопостачання потрібно близько семи днів. Рішення ухвалили з огляду на похолодання та необхідність зменшити навантаження на електромережі.

Також Новини.LIVE писав, що після російських ударів усі київські ТЕЦ припинили генерацію електроенергії. Водночас теплоелектроцентралі продовжили виробляти тепло для потреб столиці. Енергетики працювали над відновленням пошкодженого обладнання та поверненням електрогенерації.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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