Кличко предупредил о кризисе с водоснабжением в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko20:56

Киев может столкнуться с серьезным кризисом в сфере водоснабжения из-за российских ударов по инфраструктуре столицы. Атаки уже привели к перебоям с водо- и электроснабжением. В преддверии зимы городские власти также рассматривают альтернативные варианты переправы через Днепр.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью Agence France-Presse, сообщает Новини.LIVE.

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Что сказал Кличко о ситуации в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью Agence France-Presse прокомментировал российские удары по инфраструктуре столицы и мостам через Днепр.

По его словам, городские власти рассматривают альтернативные варианты переправы через Днепр. В частности, речь идет об установке понтонных мостов для обеспечения беспрепятственного движения транспорта.

Кличко отметил, что российские атаки уже привели к перебоям с водо- и электроснабжением в столице. Он предупредил, что ситуация с водоснабжением может значительно осложниться, а в некоторых районах уже начались временные отключения электричества.

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Мэр Киева отдельно подчеркнул возможные масштабы проблем с водоснабжением:

"Кризис с водоснабжением может принять очень серьезные масштабы. В некоторых районах уже начались временные отключения электричества".

Также Кличко рассказал о ситуации в столице в преддверии зимы. Он подчеркнул, что Киев перешел в "режим выживания" из-за последствий российских атак.

"Ежедневно поступают новые сообщения о разрушенных зданиях, раненых или трагически погибших людях. Сегодня речь идет о выживании", — отметил мэр столицы.

Новини.LIVE сообщали, что 8 октября 2026 года российские войска атаковали один из важных для Киева энергетических объектов. Энергетики уже работают над скорейшим восстановлением электроснабжения. К ликвидации последствий привлечены все необходимые службы.

Новини.LIVE также писали, что 8 октября в Киеве из-за снижения напряжения в энергосистеме временно приостановили движение поездов метро. Впоследствии на "синей" и "зеленой" линиях движение возобновили с увеличенными интервалами. Все подземные станции метро продолжали работать в качестве укрытий.